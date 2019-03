Los vecinos del Raval ocupan la capilla de la Misericordia y exigen instalar allí el CAP Los activistas aseguran que no abandonarán el edificio hasta que los grupos políticos desbloqueen el conflicto por el centro ambulatorio

Los vecinos del barrio barcelonás del Raval han ocupado este jueves la capilla de la Misericordia en una acción para exigir que se acoja en ese espacio el nuevo centro de salud CAP Raval Nord. Los activistas tiene previsto permanecer en el edificio ocupado hasta que los grupos políticos no desbloqueen la situación del CAP.

La instalación del centro médico en la capilla fue denegada en la comisión de Economía y Hacienda por la oposición política a la alcaldesa Ada Colau, alegando que estaba previsto que la infraestructura fuese cedida para ampliar el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba).

El miembro de la CUP Jordi Magrinyà apoyó la ocupación en sus redes sociales con el siguiente mensaje: «Ante el bloqueo de los grupos políticos al nuevo CAP del Raval en la Capella de la Misericòrdia, las vecinas de Raval ocupan la capilla y anuncian que no se piensan mover hasta que los grupos políticos gobiernen obedeciendo». Esta medida fue decidida por los vecinos, que advirtieron el pasado martes de que celebrarían una asamblea para decidir las acciones de protesta que ejecutarían, y aseguraron que «los vecinos se activarían para dejar claro que no aceptarán que el CAP se instale en otro sitio que no sea la capilla».