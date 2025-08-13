Esta es la provincia de España con más okupas: supera en más del triple de casos a la segunda

La okupación ha dejado de ser una anécdota para convertirse en un drama cotidiano que golpea a miles de familias y propietarios en España. Lo que antes era un fenómeno aislado, hoy ha terminado por instalarse en el debate público como uno de los problemas más urgentes a resolver. Los datos del Ministerio del Interior hablan por sí solos: en 2024, los casos de okupación han aumentado un 7,4% respecto al año anterior, alcanzando los 16.426 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad. Una cifra que quintuplica la registrada en 2010 y que evidencia que, para quienes ven invadida su propiedad o afectada su convivencia, el sistema legal continúa sin ofrecer una respuesta rápida y efectiva.

Si en 2023 el problema ya generaba preocupación, el incremento registrado en apenas un año confirma una tendencia ascendente que golpea especialmente a determinadas zonas del país. Y entre todas ellas, hay una provincia que destaca de forma alarmante.

Las provincias con más y menos casos de okupación

Según los datos del Ministerio del Interior, Barcelona se consolida como el epicentro de la okupación ilegal en España. Con 5.077 casos registrados en 2024, no solo lidera el ranking nacional, sino que supera en más del triple a la segunda provincia en la lista. Además, este volumen representa casi un tercio de todas las okupaciones detectadas en el país. Le siguen Madrid, con 1.451 casos, y Girona, con 940. Valencia, con 876, y Tarragona, con 785, cierran el grupo de las cinco más afectadas.

Cabe destacar que la presencia de tres provincias catalanas entre las cinco primeras pone el foco en la magnitud del problema en esta comunidad autónoma.

En el lado opuesto, hay provincias donde la okupación es prácticamente inexistente. Soria, con 5 casos, y Teruel, con 8, son las menos afectadas, junto a Zaragoza (9), Ceuta (9) y Melilla (11).

Ranking de provincias con más casos: Barcelona: 5.077

Madrid: 1.451

Girona: 940

Valencia: 876

Tarragona: 785

Ranking de provincias con menos casos: Soria: 5

Teruel: 8

Zaragoza: 9

Ceuta: 9

Melilla: 11

Alta incidencia… pero también un alto índice de resolución

Mientras que en algunas provincias este fenómeno apenas se percibe, en otras se ha convertido en una preocupación diaria que impacta tanto en la vida de los propietarios como en la cohesión social de los barrios. En Barcelona, la presión es evidente, pero también lo es la respuesta policial: la provincia lidera en número de casos esclarecidos, con 4.171 en 2024.

Madrid ocupa el segundo puesto en resoluciones, con 1.117, seguida de Girona, con 778, y Tarragona con 621. Estas cifras indican que, pese a la magnitud del problema en Cataluña y Madrid, las autoridades están logrando cerrar un elevado número de investigaciones, algo que resulta clave para frenar la sensación de impunidad que acompaña a este fenómeno.

La realidad, sin embargo, es que el aumento de las okupaciones y la concentración de la mayoría de los casos en las provincias catalanas, plantea un desafío urgente: reforzar la prevención, acelerar los procesos judiciales y garantizar que el derecho a la propiedad privada se proteja de forma efectiva. Porque si algo demuestran las cifras de 2024 es que el fenómeno no se detiene… y que Barcelona sigue siendo el epicentro de la okupación en España.