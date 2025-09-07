Illa defiende que la «normalidad» no será completa hasta el retorno de Puigdemont

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho del concepto de «normalidad» la divisa de su mandato. Una normalidad tras los años convulsos del 'procés' que para Illa no será completa hasta que los líderes de Junts y ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, puedan ejercer sus responsabilidades, en Cataluña y sin limitaciones legales.

Esta posición, cuya máxima expresión ha sido el encuentro que esta semana mantuvo con Carles Puigdemont en Bruselas, la ha desarrollado en una entrevista en 'La Vanguardia', donde señala que piensa ir «hasta el final en materia de convivencia. Lo haré por convicción personal y porque la responsabilidad es mía como presidente de los catalanes, y lo haré porque es mi deber con respecto al resto de España«.

En este sentido, la expresión «hasta el final» es para Illa no permitir «que nadie ponga la convivencia en riesgo».«Yo defiendo una Cataluña de todos y plural, por lo tanto una Cataluña con Carles Puigdemont, que tiene todo mi respeto como expresidente de Cataluña«, ha añadido.

En este contexto, Illa ha vuelto a arremeter contra el poder judicial, al que acusa de extralimitarse y al que vuelve a pedir que aplique la ley de amnistía. «Entiendo la democracia como un equilibrio, como una moderación entre diferentes poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Respeto el papel del poder judicial, pero también pido que respeten el poder legislativo. Y quien tenga la tentación de que el poder judicial invada la esfera del legislativo o que el poder legislativo invada otras esferas, se equivoca. No se tiene que permitir. El Congreso de los Diputados ha aprobado los procedimientos legalmente establecidos de la ley de Amnistía. Un año después de su aprobación, aquellos que tenían dudas sobre su efectividad, si hacen un análisis objetivo de la situación política y social que hay ahora en Catalunya, tienen que concluir que ha sido beneficiosa. Y si tienen dudas sobre la legalidad, también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Todo el mundo tiene que hacer su papel, sin excederse», apunta en el rotativo barcelonés.