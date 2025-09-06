Suscribete a
La foto de Illa y Puigdemont desata las alarmas en el PSOE

Los socialistas se ponen en guardia ante próximos gestos que pueden hundirles en las elecciones

Illa se pliega ante Puigdemont y allana la reunión con Sánchez

Salvador Illa y Carles Puigdemont, durante su encuentro en Bruselas
Salvador Illa y Carles Puigdemont, durante su encuentro en Bruselas EFE
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

La vuelta a escena de Carles Puigdemont con el arranque del curso político ha hecho saltar todas las alarmas en el PSOE. El expresidente de la Generalitat representa la etapa más oscura de los últimos años en Cataluña y personifica, en su figura, un recordatorio ... del amplio abanico de cesiones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho al independentismo para retener el poder. La máxima, en forma de ley de amnistía. Bajo la pátina de una pretendida «nueva normalidad catalana» se han perpetrado algunos de los atropellos más significativos para los socialistas y, también, los más dañinos para sus expectativas electorales fuera de -Cataluña. La foto en Bruselas con Salvador Illa de esta semana y, sobre todo, la expectativa de una futura cita en la Moncloa en primavera –tal como publicara este diario– dibujan un escenario que genera una profunda preocupación en las filas de la formación.

