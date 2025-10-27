Aliança Catalana también roba a ERC: alcaldes y candidatos de Junqueras se van con Orriols

Sílvia Orriols va camino de convertirse en la dama de hierro del independentismo en el Parlament de Cataluña. La alcaldesa de Ripoll, que irrumpió en el legislativo catalán tras los comicios celebrados en mayo del año 2024, junto a otro parlamentario elegido por Lérida, ... es la que más crece en todos los sondeos que se han ido publicando hasta ahora. Y si su auge se vinculaba únicamente a un descenso de Junts, que se han visto obligados a radicalizar su discurso en cuestiones como la inmigración, para evitar esa fuga incesante de votantes hacia Aliança, la realidad es bien distinta.

Aunque es cierto que el partido de Carles Puigdemont es el principal damnificado por el crecimiento de la formación ultra, Sílvia Orriols está haciendo daño también a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Varios alcaldes y alcaldables del partido de izquierdas han dado el salto a un proyecto que, sobre el papel, más allá de su anhelo separatista, nada tiene que ver con lo que han defendido durante su tiempo en ERC.

Entre los exalcaldes que han roto su vínculo con la organización de Junqueras para abrazar a la de Orriols, se encuentran Miquel Àngel Estradé (Les Borges Blanques), Ramón Abad (Alpicat) y Cristina Lafay (Castelló de Farfanya). Otros nombres que no hace tantos años fueron importantes en ERC a nivel municipal, como el exalcaldable de ERC en Olot, Jordi Coma, o el que lideró la lista municipal en la localidad natal de Carles Puigdemont, Eduard Àngel, también se han incorporado al equipo de la alcaldesa de Ripoll. En el caso de Coma, además, el exconcejal de ERC olotense se ha convertido en uno de los hombres fuertes de Sílvia Orriols.

Además de los nombres anteriormente mencionados, según ha podido saber ABC, hay como mínimo cuatro exalcaldes o exalcaldables más, que aún conservan el carnet de los republicanos, que sopesan abandonar la disciplina de Calábria 66 para sumarse a la Aliança Catalana de Orriols. Evidenciando así que no se tratan de casos aislados, si no más bien de una posibilidad cada vez más extendida, que tiene mucho que ver tanto con el discurso más nítido y radical cuando se trata de hablar de la independencia -frente a una ERC abrazada al PSOE de Pedro Sánchez- y con las expectativas electorales que tienen muchos de ellos a nivel municipal.

El partido ultraseparatista se profesionaliza de cara a las elecciones Tras varios meses de un trabajo discreto y precario, con apenas una decena de colaboradores que asesoraban a Sílvia Orriols y que lo hacían de forma voluntaria, ya que la organización no tenía posibilidades de pagar sueldos, Aliança Catalana ha optado por profesionalizarse de cara a las próximas citas electorales, tanto las autonómicas como las municipales. El partido está a punto de abrir su primera sede física en Barcelona, ya que hasta ahora operaban desde Ripoll, localidad de la que es alcaldesa Orriols, y que se encuentra a hora y media de la ciudad condal. Con las nuevas oficinas en Barcelona ganan en presencia y agilidad, además de poder ordenar una estructura de personal, con la incorporación, por ejemplo, del periodista Eduard Berraondo como nuevo director de comunicación.

Desde Esquerra Republicana restan importancia a esta realidad, afirmando que «no tenemos nada que ver con Aliança». Fuentes de la dirección de Junqueras cargan contra los exalcaldes y candidatos de su partido que han hecho el cambio de siglas, asegurando que «tal vez nunca deberían haber representado a ERC si sus valores son los que ahora van a defender para pedir el voto por Orriols». En Calabria, cuartel general de los republicanos, minimizan estas fugas y descartan que puedan tener un efecto arrastre con otros cargos o militantes de base. «Los nuestros tienen un compromiso muy firme», señalan en ERC, preguntados por si ese transvase de afiliados a Aliança puede ir a más en las próxmias semanas.

Junts vivió este proceso

La fuga de cargos que está empezando a sufrir ERC, ya la vivió Junts hace unos meses. Algunos nombres importantes para la formación de Carles Puigdemont se desvincularon de la doctrina postconvergente para ampliar la base de Aliança.

Salvador Bonjoch, exalcalde de Bellpuig), Ramon Porta. excandidato de Tírvia, MarinaQuintana exedil de Roda de Ter o Pep Llamas excoordinador de Junts en la comarca del Berguedà, fueron los primeros en abrir camino. Tras ellos se han sumado otros perfiles notables como el de Genís Pinart, hijo del exalcalde de Port de la Selva, hermano de un concejal de Junts en el mismo municipio y primo del diputado en el Congreso Josep Maria Cervera, ha roto con la tradición familiar instaurada por su padre dada su relación con Jordi Pujol y se ha pasado a Aliança, siendo hoy el presidente del partido de Orriols en la comarca gerundense del Alt Empordà.

Aliança Catalana, que siempre ha planificado con un crecimiento electoral sostenido, no descarta ya el sorpasso a Junts y ERC. De hecho, en el entorno de su líder y candidata a la presidencia de la Generalitat, fantasean con convertirse en la primera fuerza política independentista en el Parlament. Y razones para soñar con eso, algo que parecía imposible hace apenas cinco años, cuando Aliança ni tan siquiera existía a nivel autonómico, no les faltan.

El primer efecto práctico de este crecimiento tangible, logre Orriols el sorpasso o no lo logre, es la ruptura del bloque separatista, que, aunque con diferencias, permitía a Junts, ERC y la CUP sumar una valuosa cifra de 59 diputados. Pese a no alcanzar la mayoría absoluta, si les servía para demostrar fortaleza, algo que la crecida de Aliança romperá, ya que no quieren tener trato con ellos.