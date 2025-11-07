Los independentistas ya acumulan siete reveses judiciales en el TEDH

«El mundo nos mira» y «acudiremos a Europa porque en España la Justicia no es justa» son dos argumentos habituales y gastados en los últimos años por los líderes independentistas. Todavía son recurrentes. Ante cada sentencia en contra del Tribunal Supremo o ... del Tribunal Constitucional se apela a un horizonte internacional señalando que, ahí fuera, no impera el 'lawfare' contra el movimiento secesionista catalán. La realidad, sin embargo, es tozuda y los líderes independentistas no dejan de cosechar derrotas judiciales en Europa con las que llenar sus mochilas. Especialmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La de ayer es una más a sumar a la lista. A modo de ejemplo, y solo en relación al 'procés', en mayo de 2019, el tribunal con sede en Estrasburgo (Francia) no vio vulneración alguna de ningún derecho en la decisión del Constitucional de suspender el pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017, convocado para proclamar la secesión ilegal –que acabó por producirse un día después, la primera, y el 27 de octubre, la segunda declaración unilateral–.

Carme Forcadell, presidenta de la cámara autonómica catalana por aquellas fechas, y 75 diputados de Junts pel Sí (Convergència y ERC) y la CUP acudieron a Europa porque, señalaron, en España no podían tener un juicio justo. Los tribunales europeos avalaron la decisión de los tribunales españoles con argumentos como que era una «necesidad social imperiosa», necesaria en «una sociedad democrática», suspender el pleno para «preservar el orden constitucional». Un mes después, el TEDH volvió a rechazar –por una cuestión de forma, en este caso– el recurso de Forcadell por su prisión preventiva.

En el otoño de 2018, el TEDH también había respaldado la actuación de los tribunales españoles en otro caso vinculado al 'procés'. Estrasburgo rechazó indemnizar a Montserrat Aumatell, que formó parte de la Sindicatura Electoral del 1-O, cuyos miembros dimitieron 'ipso facto' tras ser advertidos por el Constitucional de una multa diaria de 6.000 euros.

Otro caso. En septiembre de 2021, el TEDH rechazó por «infundadas» dos denuncias que se archivaron en la Audiencia de Barcelona contra la actuación policial del 1-O, que bajo mandato judicial impidió el desarrollo de un referéndum ilegal. En la decisión de la Audiencia de Barcelona tampoco se vulneraron derechos fundamentales de los recurrentes.

La última decisión del TEDH, hasta la conocida ayer, fue la que se dictó en febrero de este año 2025. Estrasburgo consideró que iniciar un proceso unilateral de secesión y cuestionar la Monarquía están «claramente fuera del ámbito de competencia de un Parlamento regional» y avaló que el Constitucional tumbase las resoluciones del Parlament relativas al 'procés' (presentadas después de 2017) e inadmitiese por unanimidad la demanda de una treintena de diputados independentistas, entre ellos Josep Costa (Junts), que perdió en el TEDH el caso de su detención por negarse a ir a declarar ante el juez por desobediencia, al entender que el Constitucional protegía el orden constitucional y, por lo tanto, su actuación fue «legal» y «no desproporcionada».

Ante este panorama, el independentismo solo puede exhibir como trofeo la condena del TEDH a España por la filtración a la prensa de las fotografías de los DNI de 33 jueces que se manifestaron a favor del «derecho a decidir» de Cataluña en el año 2014. Un pobre bagaje para un movimiento que basa parte de su argumentario en la supuesta excepcionalidad española en materia judicial. La última oportunidad será la sentencia del Supremo por el 1-O.