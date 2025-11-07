Suscribete a
Los independentistas ya acumulan siete reveses judiciales en el TEDH

Europa ratifica las decisiones de los tribunales españoles vinculadas al 'procés'

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos descarta que el Supremo vulnerara los derechos políticos de Turull, Sànchez y Junqueras

Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ABC
Daniel Tercero

Barcelona

«El mundo nos mira» y «acudiremos a Europa porque en España la Justicia no es justa» son dos argumentos habituales y gastados en los últimos años por los líderes independentistas. Todavía son recurrentes. Ante cada sentencia en contra del Tribunal Supremo o ... del Tribunal Constitucional se apela a un horizonte internacional señalando que, ahí fuera, no impera el 'lawfare' contra el movimiento secesionista catalán. La realidad, sin embargo, es tozuda y los líderes independentistas no dejan de cosechar derrotas judiciales en Europa con las que llenar sus mochilas. Especialmente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

