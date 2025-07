Los audios que acorralan a la aspirante a 'mossa': «No pararé hasta aplastarte la médula, de esta te acordarás»

Habitualmente cabizbaja, Monstserrat N. no ha despegado este miércoles la vista de la pantalla en la que se han proyectado las transcripciones de sus propias grabaciones y los vídeos en los que se ha podido ver a un Aleix consumido, con muy poco peso, ... sangrando por su oreja izquierda, la mirada perdida y totalmente derrotado ante la «dominación», en palabras del investigador de Homicidios, a la que lo sometió antes de matarlo, el 7 de abril de 2023, de una puñalada en el corazón, tal y como sostienen las acusaciones. El jurado popular también se ha horrorizado viendo la imagen del hombre, que entonces tenía 43 años, filmado por la acusada con su móvil, y obligándolo a permanecer en cuclillas pese a sus ruegos.

«Te comenzaré a dar de hostias hasta que no me quede cuerpo, ¿me entiendes?», le dice ella en una de las grabaciones. «Que lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo», acierta decir Aleix con voz temblorosa. «Ahora sí que me puedes tener miedo, ahora te aviso, tenme miedo. Te quiero sentado, mirándome a la cara...Como me tenga que volver a levantar no te quedará vendaje...», le espeta Montserrat, en referencia a la cura de la oreja izquierda, que le habría golpeado en repetidas ocasiones, provocando que este saliese siempre de casa con un gorro, para tapar la lesión. Sesiones de torturas y vejaciones que captaba para su posterior disfrute -en las que pueden escucharse incluso los golpes- en una muestra de su sadismo, creen los investigadores.

Aleix no fue la única víctima de Montserrat. En días anteriores desfilaron para la sala de la Audiencia de Barcelona otros testimonios, Eva e Iván, personas con las que la acusada, que a algunos les dijo que era policía y a otros que opositaba para 'mossa', compartió piso, y a los que también vejó y golpeó, y por los que tiene otros juicios pendientes. Ellos también aparecen captados en vídeo y audio. En el caso de Eva, también con un vendaje sangrante en su oreja izquierda, habiendo perdido mucho peso y también pelo. La fotografió y la grabó en ese estado. Los Mossos sospechan que una de las formas que tenía para someterlos era privarlos de sueño y alimento, además de aislarlos de su entorno. También contactaba con ellos fingiendo ser una tercera persona para sonsacarles información y para evitar que huyesen.

De la misma forma, aludía a su condición de agente o a sus contactos en el Cuerpo para amedrentarlos y evitar que la denunciasen. En el caso de Aleix fue más allá. «Con todos tenía un patrón muy similar, que fue perfeccionando. Aleix fue el zenit de esta pretensión de dominar, someter y anular a una persona, creemos que el 7 de abril, cuando él dijo 'basta', se produjo el ataque sorpresivo y mortal», ha apuntando el instructor de las diligencias, tras la pericial.

El Grupo de Homicidios ha analizado todo el contenido de los teléfonos de la acusada durante una década. A sus contactos -casi 30.000- les explicaba una mentira diferente sobre su vida. A algunos les dijo que era educadora social, a otros, controladora de eventos; abogada, opositora, o, directamente, agente de los Mossos. De hecho, en uno de sus audios -grababa todas sus conversaciones y luego las clasificaba por archivos- traslada a su interlocutora que ha intervenido en el despliegue en el aeropuerto de Barcelona durante la protesta de Tsunami tras la sentencia del 'procés'. «Acabo de llegar ahora del aeropuerto. Está la cosa negra...Los Mossos no pintamos nada y todos los servicios nos los están mandando desde la [Policía] Nacional. Yo he vivido el 1-O, y encuentro totalmente injusto lo que está pasando...ha habido un momento en que han empezado las cargos y yo digo, paso, si me sancionan, que me sancionen». Es sólo uno de muchos ejemplos.

«Control absoluto»

Fue en febrero de 2021 cuando Montserrat y Aleix comenzaron su relación sentimental, tras conocerse en una aplicación de citas. Terminó, «de forma abrupta», pocos meses después. Y es que ya durante los primeros días, ella «se obsesionó con el pasado sentimental» de él. Le preguntaba con cuántas mujeres había estado, registró su piso cuando este iba a trabajar a la Seat, y también le contó que su hermano la maltrataba -de lo que no hay ninguna evidencia- para tratar de victimizarse.

Después empezó a pedirle dinero con excusas varias. De comprar comida a pagar deudas a un tercero. «Desde un inicio, necesitó tener control absoluto sobre Aleix», ha apuntando el investigador. Le escribía de manera constante cuando él estaba trabajando. De hecho, uno de esos días «cayó desmayado por la presión que tenía que soportar». Él era entonces consciente de esa «relación tóxica», y en marzo, en unas de esas conversaciones archivadas, ya refirió haber sido agredido por Montserrat. Le dijo que tenía miedo y que lo hacía sentir «encogido».

«Él quería dejarla, pero ella incrementó la presión. Fingió un despido, agresiones de su hermano, la enfermedad de una prima. Lo hizo para hacerse la víctima», ha referido otra de las investigadoras. A tal punto que era Aleix quien acababa por disculparse con su agresora. En mayo de 2021, los padres de él ya eran conscientes de la situación, y la relación terminó. Pero Montserrat contactó con él, con excusas varias, hasta finalmente trasladarse a vivir a su piso en febrero de 2023, cuando este trataba de retomar la relación con su ex y madre de su hijo, Yolanda.

«Quería controlar todo lo que hacía Aleix. Su Telegram y su vida privada. Sus horarios laborales en Seat, los fines de semana que él tenía que tener a su hijo. Si no accedía a sus peticiones, empezaban las discusiones y las amenazas de denunciarlo a él y a su ex», ha apuntando la agente. Su 'modus operandi' lo desvelan sus propias grabaciones. «No sé si tienes ganas de cachondeo...pero al final lo conseguirás, que la paciencia se me agote, estoy al límite...No sé si reventar una cabeza o 200, me da igual reventarte». «Lo único de lo que tengo ganas es de que alguien te rompa la puta cara de una puta vez, de que Yolanda te dé una patada en el culo y no se acerque nunca más a tu puta vida...Te aseguro que cada vez te tengo mas asco y manía, al final conseguirás que el poco cariño y confianza que te tengo se vaya a la mierda y vaya a por ti».

Y así horas y horas de audios. Horas y horas de vejaciones, insultos, malos tratos, amenazas, con el fin de anular y someter a su víctima quien, el 8 de febrero, cogió la baja por su estado. Dejó de salir y de relacionarse. «Te tocará llorar y te acordarás mucho de lo que te dije...Te aseguro que la peor versión de mí no las has conocido aún». A lo que Aleix a penas acertaba a emitir palabra. «Vale, vale, pues ya está, no haré nada hasta que tú me digas pues esto, esto y esto», contesta una de la veces.

La llamada a Emergencias

El 21 de marzo de 2023, intensifica la amenaza de denunciarlo con acusaciones falsas. «Quiero que te mueras, te quiero fuera de mi vida, el lunes te pienso denunciar. No pararé hasta aplastarte la médula. De esta te acordarás», le espeta. «¿Recuerdas haber dicho a tu padre que no me acercase a ti? Mañana explícale a Yolanda, o a mamá y papá para que te saquen las castañas del fuego», prosigue. «Aleix, algún día se te caerán las lágrimas y te arrodillarás para pedirme perdón Acuérdate bien de lo que te estoy diciendo...Igual necesitas una hostia bien dada, cagarte de verdad, llorar de verdad y que alguien te acojone de verdad».

De hecho, en otra de las grabaciones, ella llega a fingir una agresión cuando ambos se encuentran en el coche de él, cuando Montserrat empieza a chillar y le dice que lo denunciará. «Ojo por ojo y diente por diente, mira dónde está Alves ahora. Yo tengo suficientes cosas para apretarte como no hice hace dos años…No, si no te pegaré, no te pegaré, pero demostraré todas las palizas que me has dado». «¿Qué palizas? ¿Qué palizas?», balbucea Aleix.

Otra grabación, ya en el piso de Aleix en Ripollet. «Físicamente, a día de hoy, eres una mierda y mentalmente eres influenciable». Tras ello le dice «coge la galleta» y se escucha un golpe. «Yo no estoy para hostias. Tú vas con los pies por delante. Me sabe mal por tu hijo, que no se lo merece». Tal era el estado de sometimiento de la víctima, que este llegó a grabar, por orden de la acusada: «Yo, Aleix con DNI...si no cumplo las normas, que maten a mi hijo». De hecho, le hizo repetir la grabación en cuatro ocasiones.

El 7 de abril, sobre las ocho de la tarde, Montserrat llamó a Emergencias, cuando Aleix ya estaba muerto. Los instantes previos, él había bajado del piso y vuelto a subir. Tardó poco más de un minuto, según captaron las cámaras de seguridad de la finca, en la calle Maragall de Ripollet (Barcelona). Una llamada en la que pedía ayuda tras encontrarlo, aseguró, «inconsciente». Pero en esa interlocución, trató de desplegar un argumentario exculpatorio. «¿Ha pasado algo estos días?», preguntó la sanitaria, y fue cuando la acusada comenzó a señalar a su exmujer. «Se llevaba muy mal con ella y lleva tiempo raro», apuntando así a un posible suicidio -que fue lo que deslizó también a los investigadores-.

No se quedó ahí. «A mí me ha acusado de ponerle una pistola en la cabeza, con eso te lo digo todo. A otra ex, de querer matarlo. Nos ha explicado mil historias. Todo es mentira». Es lo que Montserrat, con Aleix en el suelo, con una cuchillada en el corazón, ya muerto, explicaba al SEM. También trató de justificar las lesiones antiguas, que ella le habría probado, con «una caída». «Tiene mal las orejas, la cabeza. Yo llevo un mes aquí y me pidió que viniese a ayudarlo económicamente. Claro, yo le puedo asegurar que las mentiras que me ha explicado son de película de terror».

La película de terror terminó con Aleix muerto y Montserrat detenida por los Mossos d'Esquadra, acusada de su asesinato, tres meses más tarde, cuando ingresó en prisión provisional. Ahora se enfrente a una petición de 34 años de cárcel, por parte de la Fiscalía, y la acusación particular solicita prisión permanente revisable. Durante su declaración, ella aseguró no recordar haber cogido el cuchillo, ni clavárselo ni lavarlo después. Además, apuntó a supuestas prácticas sadomasoquistas para tratar de justificar los golpes y lesiones a su víctima, pero no hay nada que lo corrobore. Este jueves será el turno de la pericial psiquiátrica. Los forenses han determinado que reúne los requisitos de la denominada tétrada oscura: narcisismo, psicopatía, maquiavelismo y sadismo.