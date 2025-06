Sangre en las sábanas, cuchillos en la cómoda y medicación para el dolor

Aspiraba a ser policía, pero Montserrat N. se sienta ahora en el banquillo de la Audiencia de Barcelona acusada de maltratar y asesinar a su expareja, Aleix, el 7 de abril de 2023, con «una crueldad y una maldad nunca vistas», en palabras ... del fiscal. Las acusaciones sostienen que lo mató de una puñalada en el corazón, con una «precisión terrorífica», tras antes haberlo «deshumanizado» y aislado de su entorno, mediante constantes vejaciones y amenazas, entre otras, la de contratar a un sicario para que matase a su hijo, que entonces tenía 9 años, si no acataba sus órdenes. Ayer, jueves, durante su declaración ante el tribunal popular, Montserrat dijo que se declaraba culpable de lo que sí recordaba y por eso aseguró no recordar «haber cogido el cuchillo, ni clavárselo, ni lavarlo» después, para tratar de destruir pruebas. Aquella fecha, la del crimen, llamó a Emergencias, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de Aleix. Ella apuntó que se encontraba en la ducha, cuando este la llamó, y fue cuando lo vio tendido junto a la cocina. Aseguró entonces que o bien se había suicidado o que lo había matado un tercero. Tres meses más tarde, cuando los Mossos d'Esquadra recabaron suficientes indicios, la detuvieron acusada del asesinato.

Ahora no lo niega, sólo dice no saber qué pasó, incapaz de ofrecer una explicación coherente ante la muerte violenta de quién había sido su compañero sentimental, a cuyo piso se había mudado en febrero. Cuando, días después del suceso, la familia de la víctima acudió al inmueble, encontraron las sábanas de su cama manchadas de sangre y también salpicaduras en la lámpara de la mesilla. En un cajón de la cómoda, había cuatro cuchillos con corazones blancos y negros. También medicación para el dolor, detalló su hermana Marta. «Estaba todo desordenado, también restos de comida». Durante las tareas de limpieza del inmueble, localizaron además unas notas manuscritas de Aleix, en las que parecía autoflagelarse. «Eran frases cortas: 'No comer a escondidas'. 'No mirar a los ojos de la gente cuando me habla'. Cosas de ese estilo», apuntó. Noticias relacionadas La aspirante a 'mossa': «No recuerdo coger el cuchillo, ni clavárselo, ni lavarlo» Elena Burés

La aspirante a 'mossa' que maltrató y asesinó a su novio: «Soy capaz de llamar a un puto sicario y que mate a tu hijo» Elena Burés Montserrat y Aleix habían mantenido una relación sentimental en 2021, que duró sólo unos tres meses. El idilio terminó por la forma en que ella lo trataba, algo de lo que estaba al corriente la familia del hombre. Dos años más tarde, cuando él pretendía volver con Yolanda, su exmujer y madre de su hijo, la aspirante a 'mossa' reapareció en su vida y ahí comenzó su declive. Amenazas, vejaciones, maltratos y lesiones por los que fue atendido hasta en cuatro centros sanitarios. Nunca pidió ayuda. Para tratar de justificar las heridas de Aleix, Montserrat habló ayer al tribunal de 'bondage', práctica sexual que, detalló, puede ejercerse con diferentes niveles de intensidad: «Puedes poner las manos detrás de la espalda y arrodillarte, o darte azotes y latigazos e incluso colgarte de tres metros, depende de los límites que quieras poner», ilustró. Aseguró que ambos habían acudido a clubs de intercambio de parejas, y que las heridas de Aleix podían deberse a encuentros de los que ella no tenía conocimiento, o a accidentes. Si bien cuando ella preguntaba, él, aseguró, se negaba a darle detalles. Clima de terror Así intentó dibujar a una víctima con una vida caótica, marcada por una supuesta adicción a las drogas, y que buscaba en ella una «madre que lo castigase cuando hacía las cosas mal». Una «relación tóxica» de la que Montserrat entonces no fue consciente, aunque sí lo es ahora. Ese ha sido su relato, pero tanto los investigadores como las acusaciones sostienen lo contrario. De hecho, avanzan, serán las grabaciones de la propia acusada, recuperadas de sus teléfonos, las que demostrarán, cuando se practique la prueba, el clima de terror bajo el que tenía sometido a Aleix.

