Otras víctimas de la aspirante a 'mossa': «Me rompió dos costillas...Casi me amputan una pierna por los golpes»

Tercera sesión del juicio contra la aspirante a policía, Montserrat N., por maltratar y asesinar a una de sus exparejas, Aleix, de una puñalada en el pecho con un cuchillo de cocina. Lo hizo tras haberlo «deshumanizado» primero, con constantes vejaciones, amenazas y golpes ... , y aislarlo de su familia. Es la tesis de las acusaciones, que este viernes han refrendado otras tres víctimas. Dos personas con las que convivió piso, Eva e Iván, y también su exmarido, que ahora se ha cambiado de sexo.

En el caso de la primera, la acusada se mudó a su piso, en la calle Entença de Barcelona. «Primero el trato fue bueno, luego no. Me rompió dos costillas, un hombro, me partió la ceja, me golpeó en la oreja», ha relatado ante el tribunal del jurado. El fiscal, Manuel Sancho, ha intentado que la testigo explicase los motivos por los que Montserrat la atacaba, y Eva ha narrado que «si no hacías lo que te decía, cogía, y te pegaba con utensilios de cocina». Por ejemplo, «si no fregabas bien los platos, los revisaba, y te pegaba hasta dejarte el culo negro». Vivía atemorizada. «Cuando le decías algo que no le gustaba, su forma de reaccionar era pegarte una somanta de hostias».

Eva llegó a acudir al hospital, tras un empujón que le habría propinado Montserrat, por el que necesitó cuatro puntos de sutura en una ceja. También acudió con un brazo roto al Clínic. «¿Por qué no denunció?», ha inquirido el representante del Ministerio público. «Me dijo que era mossa d'esquadra, y amenazó con hacer daño a mi familia y a mi perro», ha relatado la mujer. «Me pegaba palizas, me dejaba sin pelo, llegué a perder 12 kilos». A ella, igual que a Aleix, también la golpeó repetidas veces en el pabellón auricular izquierdo. «Tenía la oreja destrozada, me la drenaron tres veces porque ella se encargaba de que no curara. Con cada cura que me hacían, venía y me daba un golpe».

Esa situación de terror acabó en verano de 2021. Eva se desmayó en plena calle. «Una ambulancia me llevó al CAP Manso y por las lesiones vieron que era víctima de malos tratos. Me dijeron que llamarían a los Mossos pero yo no quise porque ella me dijo que era 'mossa' y no quería que le pasara nada a mi familia». Eva no contó la verdad hasta que el psiquiatra que la atendía en el Clínic le pidió que dejase de mentir. Ahora Montserrat tiene pendiente otro juicio por estos hechos.

No será el único. También tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo por haber sometido a estas torturas a otro hombre con el que compartió piso, Iván. En este caso el de ella, este fue el motivo por el que esta otra víctima, según él mismo ha relatado, soportó los golpes, para no quedarse en la calle tras haber perdido su empleo en una fábrica. Fueron siete meses de convivencia. «Primero la relación fue buena, éramos amigos», ha indicado. Duró poco. A él la atacaba con una pistola eléctrica, «hasta que me fui». Con la táser le daba descargas en las piernas. «Casi me la tienen cortar, y me quedé ingresado en el hospital».

Comenzó a golpearlo, también, con utensilios de cocina, como a Eva. «Una maza, un cucharón». Le contó que tenía amistad con agentes de los Mossos y que iba a salir perdiendo. Lo llegó a tirar varias veces por las escaleras del edificio, algo que llegó a ver una vecina, que lo ha corroborado esta mañana ante el tribunal. «¿Por qué no se defendió?», ha preguntado el fiscal a Iván. «Es mujer, su yo le doy un bofetón y la tiro...». Aguantó por no quedarse sin un techo. «Aguanté hasta que espabilé».

Tras Iván ha sido el turno de Laia. El exmarido de Montserrat, que cambió de sexo. Antes se llamaba Israel. Él también ha relatado haber sido víctima de malos tratos por parte de la acusada. En su caso, la atribuyó a su transexualidad. Los tres testigos han relatado un clima de terror, similar al que habría vivido Aleix. De hecho, su mejor amigo, Javier, ha relatado que durante la primera etapa de la relación entre Montse y la víctima, en 2021, él le contó que le había puesto un cuchillo en el cuello, y que lo amenazaba. «El tenía miedo, yo le decía 'aléjate de ella que es mala persona'».

La relación acabó unos meses después, pero dos años más tarde, cuando Aleix trataba de retomar la relación con su ex y madre de su hijo, Montserrat reapareció en su visa y se instaló a vivir en el piso de él en Ripollet (Barcelona), donde habría acabado con su vida. Previo a haberlo anulado, y sometido a base de golpes y amenazas, entre otras, con contratar a un sicario para matar a su pequeño, de 9 años.

El 7 de abril de 2023 habría acabado con su vida, aunque la acusada dice ahora no recordar si le clavó el cuchillo de cocina en el pecho y si lo lavó después para tratar de destruir pruebas. Tres meses más tarde, ingresaba en prisión tras detenida por los Mossos, al haber recabado suficientes indicios contra Montserrat, que ahora se enfrenta a una petición de 34 años de cárcel por parte de la Fiscalía, y de prisión permanente por la familia de Aleix.