El TSJ confirma la pena de 20 años de cárcel para una auxiliar de enfermería que mató a una anciana con insulina

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado en sentencia contra la que todavía cabe recurso ante el Supremo el fallo dictado el pasado mes de mayo por la Audiencia Provincial de León que condenaba -en base al veredicto de ... culpabilidad del jurado popular- a 0 años de prisión a la auxiliar de enfermería Silvia V.R. que se sentó en el banquillo como presunta autora de un delito de asesinato con alevosí consumado contra una anciana de la residencia Virgen del Camino de León.

Los hechos juzgados se remontan al 17 de agosto de 2022, cuando según los hechos probados, la penada puso una inyección de insulina a la mujer, de 98 años de edad, que no necesitaba y que le provocó un coma glucémico y por el que falleció días después en el hospital. Ese día, Silvia tenía turno de tarde en la residencia y tenía que atender, entre otras usuarias, a la víctima, con «demencia avanzada con dependencia para cuidados básicos y actividades cotidianas», por lo que la condujo en silla de ruedas a la habituación para asearla, ponerla el pijama y acostarla, pero, señala la sentencia ahora ratificada, «con intención de menoscabar su integridad física agredió a ésta dándola varios golpes con la mano en la cabeza y zarandeándola», por lo que la anciana se quejó: «No me pegues, no me pegues».

Antes los gritos, acudían a la habitación, entre otros, la directora de la residencia, la Policía Nacional y una ambulancia, además del personal sanitario del centro, que atendió a la mujer de las diversas lesiones que tenía. Ese mismo día, la responsable del geriátrico dijo a la acusada que se fuese a casa antes de acabar el turno y hasta que se aclarase lo ocurrido. Pero, según recoge el fallo en los hechos probados, antes de marcharse entró en el cuarto de enfermería, cogió del carro de curas un bolígrafo de insulina que sólo necesitaba otra residente y se la inyectó a la nonagenaria, que estaba acostada, «con el propósito de causarle la muerte».

Fue al día siguiente cuando otras auxiliares fueron a levantar a la mujer cuando vieron que no respondía a estímulos. Fue evacuada a Urgencias del Hospital de León, donde ingresó en estado de coma como consecuencia de intoxicación por insulina que provocó una encefalopatía metabólica no siendo diabética y no habiendo necesitado nunca insulina.

Permaneció hospitalizada hasta el 4 de septiembre del 2022 en que falleció como consecuencia de una encefalopatía metabólica severa de naturaleza hipoglucémica derivada de una intoxicación por insulina provocada intencionadamente por la acusada, señala el fallo, que apunta también que «dada la especial situación vulnerable», la mujer «no tuvo ninguna posibilidad de defenderse o de ofrecer resistencia mínimamente eficaz».

El TSJ, que confirma la pena de prisión para Silvia, sí atiende el recurso de su defensa y rebaja la indemnización impuesta por la Audiencia Provincial de León, que había fallado que debía pagar 5.000 euros a cada uno de los diez sobrinos de la víctima, que era soltera y sin hijos, además de otros 175 euros por las lesiones causadas a quien resulten ser sus herederos. Ahora, el Tribunal y únicamente deberá abonar 5.000 euros una persona y sí los 175 a todos los herederos.

Y desestima el recurso de la Fiscalía, que durante la vista había pedido la pena de prisión permanente revisable para la acusada.