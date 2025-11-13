Suscribete a
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

El TSJ confirma la pena de 20 años de cárcel para una auxiliar de enfermería que mató a una anciana con insulina

El tribunal rebaja la indemnización a los familiares de la víctima, que vivía en una residencia en León y fallecía septiembre de 2022 tras varios días ingresada por la intoxicación

Juicio celebrado en la Audiencia Provincial de León contra la auxiliar de enfermería
I. J.

I. J.

Valladolid

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado en sentencia contra la que todavía cabe recurso ante el Supremo el fallo dictado el pasado mes de mayo por la Audiencia Provincial de León que condenaba -en base al veredicto de ... culpabilidad del jurado popular- a 0 años de prisión a la auxiliar de enfermería Silvia V.R. que se sentó en el banquillo como presunta autora de un delito de asesinato con alevosí consumado contra una anciana de la residencia Virgen del Camino de León.

