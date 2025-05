Sólo el PSOE vota 'no' en las Cortes de Castilla y León a recuperar las frecuencias del AVE

No fue posible la unanimidad en las Cortes de Castilla y León para «exigir al Gobierno de España la retirada de las modificaciones contempladas en la programación de la línea del AVE Madrid-Galicia a partir del 9 de junio de 2025 y que se mantengan los servicios actuales». Así reza el primero de los tres puntos de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en el Parlamento autonómico, sometida a debate este miércoles y que aprobada con 52 votos a favor y 28 en contra, los de los procuradores del Grupo Socialista. A favor, el resto de la oposición, desde Vox, pasando por UPL-Soria ¡Ya! y acabando por los tres procuradores del Mixto y los dos no adscritos. Los populares mostraron, incluso, su «sorpresa» y casi entusiasmo por contar con el apoyo del representante de Podemos, Pablo Fernández.

Justo lo contrario ocurrió en la bancada socialista. En algunos de los escaños hubo bastante malestar con el 'no' a la iniciativa –sobre todo entre quienes representan a Segovia y Zamora–, una postura que defendió la vallisoletana Laura Pelegrina, y no la zamorana Ana Sánchez, como habitualmente ocurría cuando se llevaban al pleno asuntos de esta provincia. Lo cierto es que la eliminación de paradas ha colocado al PSCL en una situación muy comprometida y prueba de ello es que el secretario general en Castilla y León, Carlos Martínez, reunió ayer antes del pleno a los procuradores de Segovia, Valladolid y Zamora, las tres provincias afectadas por las supresiones de frecuencias, para fijar la postura, que no era otra que oponerse a la PNL y defender la gestión de Óscar Puente, como así hizo Pelegrina. Además, calificó la iniciativa popular de «oportunista y alarmista», ya que busca «el enfrentamiento entre administraciones». Distintas fuentes socialistas indicaron a ABC que una abstención hubiera sido más acertada y coherente con la presencia de militantes y cargos del PSOE en las manifestaciones del domingo en Zamora y Segovia.

El resto de grupos se sumaron al PP y eso que antes le pidieron que permitiera votar los tres puntos por separado, ya que el segundo incluía una relación de nueve reivindicaciones de diferentes proyectos ferroviarios con los que se podía estar más o menos de acuerdo.

Defendió la iniciativa popular el procurador zamorano Alberto Castro, quien tacho de «atropello y ataque a los ciudadanos» la actuación de Renfe. También por Vox intervino una zamorana, María Luisa Calvo, que aludió a la «tropelía» que para la provincia supone la supresión de las paradas de Otero de Sanabria. La leonesista Alicia Gallego se refirió al «desprecio, la inquina y el odio» que supura por la decisión de la compañía ferroviaria, mientras que Pablo Fernández la calificó de «intolerable e inaceptable». Francisco Igea apeló a la unanimidad de las Cortes, sin conseguirlo, y el abulense Pedro Pascual lamentó que para Ávila el AVE es «un pájaro o un pajarraco» al que ni ven ni pasar.

Mientras, el pleno del Senado aprobó ayer una moción del Grupo Popular, que sumó 149 votos, 102 en contra y nueve abstenciones, con la que se reprueba al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su gestión de las infraestructuras ferroviarias y la supresión de frecuencias AVE en Castilla y León.