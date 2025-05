Sanabria, «indignada» por la supresión de las paradas del AVE: «Estamos hartos de que nos jodan»

«Estamos cansados e irritados. Hartos de que nos jodan Sanabria», espeta una mujer de San Justo, en cuanto tiene un micrófono delante. Es una de las más de 3.000 personas que han respondido en la mañana de este sábado a la convocatoria formulada por la Alianza UPA-COAG para concentrarse en la explanada de la estación de Otero de Sanabria (Zamora).

El objetivo de la protesta: el rechazo frontal a la supresión de dos paradas diarias del AVE en la comarca anunciadas por Renfe y que, salvo que las presiones populares prosperen, se harán efectivas el día 9 del próximo mes de junio.

Desde las organizaciones COAG y UPA han incidido en que, de consumarse los planes de la operadora, supondría un nuevo recorte en los servicios del mundo rural y que, en este caso, repercutiría en la «precarización» de la sanidad, la educación y la administración, como una «dificultad añadida» a la permanencia de la población en los pueblos.

A las diez de la mañana, el aparcamiento de la estación del AVE de Otero ya estaba prácticamente lleno, pero el centenar de vehículos estacionados solo era una muestra, ya que cientos de personas dejaron sus coches en las márgenes de la carretera y en cualquier mínima superficie del entorno. Mientras, una multitud caminaba por las carreteras hasta llegar a la explanada frente a la estación.

«¡Sanabria no se rinde! ¡Que se enteren los que se tienen que enterar! Hoy estamos a que 'pare o tren'. O nos movemos o no se consiguen las cosas. Hay dos responsables: 'O señor de Vigo', que nos hizo esta canallada, y el señor de Renfe, ese pijotero. Pues pa' ellos van a tener», gritaba desde el estrado José Manuel Soto, representante de COAG en Sanabria y La Carballeda, bregado en mil batallas reivindicativas en todos los frentes. Soto ha desgranado con gran vehemencia los argumentos para rechazar la medida y ha utilizado también unas cuantas palabras en gallego durante su alocución.

«Esto es el principio de algo. ¿De que nos vale que pare el tren y que pare a la hora en la que nos subimos? Para justificar que no hace falta. Y, por ahí, no pasamos. Dice el señor de Vigo. Este fantasma, que tenemos que ser solidarios. Y tú, ¿eres solidario», ha asegurado, en alusión a Otero de Sanabria, A Gudiña y Vilagarcía de Arousa, entre otras localidades.

«Vigo no nos hace falta para nada pero a Vigo sí le hacemos falta nos. Lo importante es que se vea esta plaza llena, que se vea a praza de A Gudiña chea, para que los de Madrid se enteren de que no somos dos, sino muchos, mujeres y hombres, que tenemos derecho a subirnos al tren», ha rubricado.

«Si quiere guerra, ¡guerra!

José Manuel Soto ha advertido a Abel Caballero que «si el tren pasa por aquí tienen que parar», y ha apostillado que «está a tiempo de rectificar. Usted, que pidió esto, pida lo contrario. Si no, vamos a entrar en otra dinámica. Si quiere guerra, ¡guerra!», ante un aluvión de aplausos y gritos de la muchedumbre.

«Muy mal todo. Aquí han expropiado tierras y han hecho de todo y, ahora, ¿qué?», se pregunta Natalia Quintana, que reside en Rozas, en el municipio de San Justo. «Si no es el AVE, son los trenes. Si no, los autobuses. Para venir a cazar, no nos quitan los ciervos pero la gente mayor que necesite ir al médico o los profesores y sanitarios, a trabajar, eso da igual», interrumpe una amiga.

«El autobús llega casi a las diez de la mañana, así que a las citas médicas tempranas no se puede llegar. El que no tenga coche ¿qué hace?», cuestiona. María del Mar Luengo, residente en Villardeciervos, afea a Renfe que «nos quite trenes» en una comarca en la que hay «poquitas» opciones para viajar, especialmente, si hace falta llegar a primera hora a Zamora.

ICAL

Vicente Núñez, quien forma parte del grupo procedente de Robleda, advierte de que la medida de Renfe «afecta a toda la zona», incluida Sanabria, La Carballeda y Portugal. «No tenemos más alternativa que el coche particular. Hay uno que lleva a Zamora por la mañana pero, en realidad, el tren es el medio más rápido. En coche, es hora y media y, si quieres ir al médico pronto, no hay otro medio», recalca.

La inquietud e indignación ante el anuncio de la supresión de paradas no es exclusiva de los habitantes de Sanabria, indica Alegría Alonso, residente en Salamanca, quien acude desde allí a la cita reivindicativa junto a toda su familia. «Tengo familia aquí y una casa y vengo todos los fines de semana que puedo. Nos hacen la pascua con esto a todos porque ir y venir en el día es fundamental. Si vas a Zamora, Orense o Madrid y te tienes que quedar a dormir, mucha gente no puede permitirse el gasto y el tiempo», apunta.

Irene López, de 29 años, hizo hincapié en que es «fundamental» la conexión, especialmente para gente joven que pueda plantearse teletrabajar en un futuro. «Está muy bien vendernos la España vaciada pero, si nos quitan la conexiones, desde luego que no vamos a poder quedarnos», critica.

El empresario y expresidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería, Óscar Somoza, ha calificado de «atropello» reducir el número de servicios: «Es otro hachazo al sector turístico. Quitan los servicios sin aviso, con premeditación, alevosía, nocturnidad y, encima, chulería. Esto también tiene repercusión en Portugal, donde hay quejas al respecto. La utilidad pública es la solución».

Frente común de todos los partidos

El anuncio de Renfe ha supuesto una alineación de los partidos políticos que, de hecho, hicieron frente común tras la última reunión, el pasado miércoles, de la Mesa de trabajo para la mejora de los servicios ferroviarios'. Los cinco grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Zamora, concretamente, los integrantes del equipo de Gobierno, Izquierda Unida y el Partido Socialista, además del Partido Popular, Vox y Zamora Sí, escenificaron, encabezados por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, su unión en contra de la nueva reorganización ferroviaria propuesta por Renfe.

En la explanada de la estación de Otero de Sanabria estuvieron los portavoces municipales de Zamora, Pablo Novo (IU), David Gago (PSOE), Jesús María Prada (PP), Javier Eguaras (Vox) y Eloy Tomé (Zamora Sí). También asistieron la vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, Ana Sánchez; el presidente de la Diputación de Zamora y alcalde de Trabazos, Javier Faúndez; el senador socialista y alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández; el presidente provincial del Partido Popular y senador, José María Barrios, y el secretario general del PSOE de Zamora y diputado nacional, Antidio Fagúndez, entre otros.

«Es una concentración en la que debemos dejar a un lado el partidismo porque el objetivo común es hacer entrar en razón a los responsables de este recorte de servicios, que crea un problema donde no lo había. De la noche a la mañana, aducen criterios económicos y son decisiones políticas sin sentido y que crear un tremendo perjuicio a los habitantes de la comarca», ha advertido.

«Hay que tener en cuenta que hay médicos, enfermeros, profesores… que vienen en AVE a trabajar aquí y que, en un futuro, pueden plantearse que ya no les interesa venir a esta comarca, como daño colateral, aparte de cargarte todo el trabajo de promoción turística por que haya una mente pensante en el Ministerio y otra en Renfe que hacen esto», ha añadido en declaraciones recogidas por Ical.

«Parece que es discípulo de Trump»

La vicepresidenta segunda de las Cortes y procuradora socialista por Zamora, Ana Sánchez, ha afirmado que es «un error» el anuncio de la supresión de paradas en la zona. «No se deben tener en cuenta solo criterios técnicos, sino también de vertebración territorial y rentabilidad social. Se trata de escuchar al territorio y no tomar las decisiones en los despachos. Espero que toda esta voz sea escuchada en Madrid y se enmienda un error que nunca debería haberse dado», ha expuesto.

El alcalde socialista de Almeida de Sayago y exdelegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, también ha participado en la concentración y ha transmitido un mensaje contundente a los ideólogos de la medida. «A ver si el presidente de Renfe entiende que, además de rentabilidad económica hay rentabilidad social, que es fundamental para el mundo rural. No todo es economía. Parece que es discípulo de Trump, con la tijera».