El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

'Milpa', la mejor tapa de España, «un viaje de ida y vuelta entre México y Valladolid»: así se elabora

El chef Alejandro San José, de restaurante vallisoletano Habanero Taquería, desvela la receta del bocado ganador en el Concurso Nacional

Reversible, dos restaurantes en uno para tapeo gastronómico y la cocina en directo en la mesa del chef

El chef vallisoletano Alejandro San José, durante la elaboración de la tapa ganadora ante los medios de comunicación
El chef vallisoletano Alejandro San José, durante la elaboración de la tapa ganadora ante los medios de comunicación R. ORTEGA
Henar Díaz

Henar Díaz

Valladolid

No es la primera vez que se alza con el primer premio del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid', ya lo hizo en 2021 con 'Sabut Criollo', pero haberse coronado de nuevo en la prestigiosa cita de su ciudad le ha ... sabido al chef Alejandro San José incluso mejor que la anterior: «Ya han pasado unas horas desde que lo supimos y vamos siendo más conscientes de esto tan bonito que nos está pasando. Ahora mismo me siento la persona más feliz del mundo», ha confesado minutos antes de ponerse delante de los fogones de la Escuela Internacional de Cocina para elaborar de nuevo ante los medios de comunicación el bocado con el que se ha proclamado vencedor.

