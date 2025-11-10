Suscribete a
Valladolid enciende los fogones: busca la excelencia de la cocina en minatura

Un total de 62 'chefs' participarán desde este lunes 10 hasta el miércoles 12 en el Concurso Nacional de Pinchos y en el Campeonato Mundial de Tapas

Luis Suárez de Lezo: «Si pudiera comer con Sánchez, él entendería lo que supone la gastronomía para España»

Inauguración del XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid' y del IX Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid' 2025
Inauguración del XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid' y del IX Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid' 2025 ICAL

M. Sánchez Blanco

Valladolid

Una nueva hornada de aspirantes a cocinar los mejores pinchos y tapas ha llegado a Valladolid. La Cúpula del Milenio ha recibido este lunes a un total de 62 'chefs', de los cuales 46 españoles participarán en el XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas ' ... Ciudad de Valladolid', mientras que el resto, 16, lo harán en el IX Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid'.

