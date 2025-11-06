Reversible, dos restaurantes en uno para tapeo gastronómico y la cocina en directo en la mesa del chef

La ropa reversible tiene dos caras y puede utilizarse por un lado y por su revés. Suele ofrecer distintas funciones, según del lado que se coloque, de manera que se consigue tener dos prendas en una sola y que puede usarse como si fueran dos ... distintas. El nombre de Reversible va como anillo al dedo a la doble y hasta triple función que ofrece el restaurante del renovado hotel Indigo Plaza España, de cuatro estrellas perteneciente al grupo IHG. Su chef ejecutivo, Víctor Alfageme, amante de la cocina a fuego lento y de los guisos, se desdobla en una doble oferta gastronómica.

Los barceloneses no suelen ser muy amantes de comer o cenar en los hoteles de la ciudad. Craso error, porque en el caso del Indigo Plaza España, su restaurante Reversible, que también tiene acceso directo desde la avenida de la Gran Vía, 322, lado Montjuïc, puede visitarse en distintas situaciones: para tapear en cualquier momento, comer un menú ejecutivo a mediodía de lunes a viernes por 24 euros, tomar un cóctel de autor de tardeo o disfrutar de música en vivo con actuaciones en directo y Dj las noches temáticas de los jueves y viernes, mientras todos los domingos hay bruch de 12 a 14 horas.

Experiencia exclusiva

También se puede gozar de una experiencia más exclusiva mientras cocina en vivo y en directo el chef solo para grupos de entre 4 y 10 personas en un espacio reservado, La Mesa del Chef, donde los comensales realizan un recorrido de degustación por la gastronomía mediterránea. Este exclusivo menú en el que se interactúa con el chef, que explica los platos y productos sin ninguna sobreactuación mientras los elabora ante los comensales, sentados en cómodos taburetes, arranca con una copa de Ars Collecta Blanc de blancs y consta de cinco aperitivos: ostras, steak tartar de ternera de Girona y micuit del Ampurdán, anchoas de l'Estaca o del Cantábrico sobre pan de coca, mantequilla ahumada, tomate semi seco y piparra, entre otros.

El menú de La Mesa del Chef sigue con las elaboraciones de los platillos: esqueixada de cococha de bacalao al estilo de Alfageme; coca de escalivada con berenjena a la brasa, demi-clace de pimiento rojo y ventresca ahumada; dos rodajas de patata de Olot en forma de bocadillo y en medio cordero a baja temperatura durante 14 horas que se deshace en la boca; gyuoza de fricandó con jugo de carne y trufa; caldo de escudella con terrina de» carn d'olla» y galet; suquet de pescado con centollo y gambas y el colofón de chuletón madurado de ternera de Girona que se finaliza a la piedra en la mesa, acompañado de patatas y pimientos del Padrón.

Los postres están a la altura, con mel i mató y una original espuma de crema catalana con helado de caramelo y carquinyoli. Todo ello maridado con el blanco de Ars Collecta Blanc de Blancs, Ars Collecta Gran Rosé, Intramurs del Monestir de Poblet Blanco, Mas de Subirà Priorat Tinto, agua, refrescos y cervezas. La experiencia sale por 120 euros por comensal y requiere de reserva, tanto si es para comidas como para cenas, así como un mínimo de 4 personas.

Reformado en 2024, Reversible rinde homenaje a la Barcelona de los Juegos Olímpicos, un tributo que se hace visible en las lámparas de la barra, inspiradas en los anillos olímpicos. La decoración también evoca la vegetación del Parc Botànic de Montjuïc, el barrio que lo acoge, con abundante presencia de plantas y un magnífico olivo natural que preside la sala, así como diversos motivos florales. Incluso el espacio donde tiene lugar La Mesa del Chef está delimitado por una cortina con estampado floral. Las paredes de ladrillo visto rinden homenaje a la Cataluña industrial, aportando un carácter auténtico y acogedor al espacio.

La peineta y el Paquito, los símbolos

La propuesta gastronómica de Reversible está diseñada para ser disfrutada con la «peineta», un original tenedor de seis puntas en forma de bieldo, más pequeño que la palma de la mano, pero con las cerdas con el suficiente tamaño para atrapar con precisión cada bocado. Desde los aperitivos hasta el postre, incluida la carne, todo está pensado para ser ingerido con este peculiar utensilio. La base de madera de la peineta no solo sostiene el original tenedor, sino que en su reverso se encuentra el código QR de la carta. En el nuevo cambio de carta destacan platos como la tabla de embutidos catalanes, aguacate a la brasa, arroz con tataki de ternera, huevos con bogavante braseado, albóndigas con sepia o el chuletón madurado de 500 g.

Si se visita Reversible de manera informal para degustar divertidas tapas premium, hay que probar la bomba de Sants, parecida a la de la Barceloneta pero en este caso crujiente; las flores de alcachofa confitadas a la brasa con salsa romesco o el calamar con panceta a baja temperatura y jugo de carne. Todo ello acompañado con pan, tomates y ajos y un aceite de arbequina. Igualmente, hay que degustar el Paquito Sants-dero (en honor al distrito donde está el restaurante), un mini bocadillo de crujiente pan elaborado con carne de paletilla de cordero a baja temperatura durante 14 horas con aceite de humo, mantequilla ahumada, romero y tomillo, acompañado de un chutney de tomate de colgar con cerveza artesanal Barcelona 08 y coronado con queso de Olot que se calienta en mesa con soplete.

Reversible ha ganado este año el primer premio del concurso de Paquitos de Barcelona y ha quedado tercero en la final de toda España. Para Víctor Alfageme y Lorena Ustero, directora del hotel, participar en esta ruta ha sido «una oportunidad para demostrar nuestro compromiso con la sostenibilidad, el producto de proximidad y el cariño con el que tratamos cada ingrediente. Nuestro Paquito es ADN barcelonés, y nos hace mucha ilusión ser los representantes de Barcelona a nivel nacional», explican.

Si se desean platos contundentes, en la carta destacan los arroces de gamba y calamar o de tataki de ternera madurada o el de setas y alcachofas con verduras, pero también el pescado fresco del día con ajada y verduras a la brasa, los huevos campero con bogavante braseado y los chuletones de ternera madurada 30 días, bien medio kilo o de todo un kilo. Una vez se disfruta de cualquiera de estas versiones, resulta irreversible volver a visitar Reversible.