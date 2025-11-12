El Concurso Nacional de Tapas premia a Habanero Taquería y el Mundial se va al restaurante Al Dente Vinoteca, de Australia

Valladolid ya tiene nuevos campeones para su doble certamen de cocina en miniatura. La XXI edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid' reconocía de nuevo a Alejandro San José - ya ganó en 2021, con 'Salbut Criollo'-, del restaurante local ... Habanero Taquería, por su pincho 'Milpa'. Australia, por su parte, se llevaba el noveno Campeonato Mundial con la elaboración 'Humo bajo la tapa', de Andrea Vignali. Su restaurante, Al Dente Enoteca, está hermanado para esta edición con El Corregidor.

La proclamada como mejor tapa del mundo en esta edición del certamen vallisoletano, 'Humo bajo la tapa', se define como un consomé ahumado de canguro bajo una tartaleta de carne del mismo animal cortada a mano y jamón ibérico, según recoge Ep.

Por su parte, el mejor pincho de España, 'Milpa', se compone de un anillo crujiente de maíz, relleno de lechazo guisado en salsa de tomatillo verde, chintextle de bacalao, piña encurtida en tepache y piñones garrapiñados.

Ambos primeros premios están dotados con 10.000 euros y, en el caso de San José, le permitirá ser el próximo representante de España en el Campeonato Mundial de Tapas de 2026.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha sido el encargado de clausurar este miércoles sendas competiciones después de tres días de elaboraciones en miniatura. El resto de semana y hasta este domingo, 16 de noviembre, todas las tapas participantes se podrán probar en el 'Festival Internacional de la Tapa' en los restaurantes hermanados de la ciudad.

Más premios

En la ceremonia de este miércoles también se ha reconocido a otros grandes chefs en concurso. En el 'Mundial', el segundo puesto ha sido para el chef Chen Cheng Dian y su tapa 'Esmeralda' (restaurante Fresh & Aged Italian Steak House en Taiwán, hermanado con el restaurante Sala 20). La tapa 'La reina del mar', de Oyvind Boe Dalev, ganaba el bronce para Brasserie Touch, en Noruega, hermanado con Restaurante Originario.

El jurado también ha concedido tres accésits. El accésit Querétaro ha sido para el representante español, Íñigo Tizón, con 'Los lunes al sol' (Bar Gran Sol), que puede disfrutarse en La Parrilla de San Lorenzo. El accésit Mahou San Miguel ha recaído en 'La perla de Borneo' de Liew Kit Kiet (Eat and Cook, Malasia), hermanado con Restaurante La Solana; y el tercer accésit Alimentos de Valladolid ha sido concedido a 'La nación más pequeña del mundo' de Carlos Maestre Sánchez (Pauli, Austria), hermanado con Faroles Rock.

Mientras, en el Campeonato Nacional, la plata ha sido para 'Tronko Porko', de Aitor Martínez del restaurante Can Ros en Burriana, Castellón, hermanado con Moka. El tercer premio lo ha conseguido 'Perdíz, maíz y escabeche' de Jesús Iván Anaya, del restaurante El Mirador de la Mancha, en Ciudad Real, hermanado con el Bar Las Kubas.

La primera de las cuatro menciones, el accésit Inhostel, ha sido para 'Bagoas de Carballeira', de Sheila Barbeito Aradas (Roots Coruña, A Coruña), hermanado con Faroles Rock. El acésit Aceites de Oliva de España ha sido para 'Principino', de Juan Carlos Jiménez Pradas, que competía en casa desde el restaurante Azul Mediterráneo. El tercer accésit Dehesa de los Canónigos ha recaído en 'Equilibrio', de Silvia Herrera Redondo (Mélida Wines, Mélida, Valladolid), hermanado con Trasto, y el cuarto, accésit Aquavall, para la propuesta 'Tendón de Aquiles', de Juan García Domínguez (Dolar Coreses, Vitoria), hermanado con Palosanto.