El Concurso Nacional de Tapas premia a Habanero Taquería y el Mundial se va al restaurante Al Dente Vinoteca, de Australia

Los galardones van a parar a manos de Alejandro San José por 'Milpa' y Andrea Vignali y su 'Humo bajo la tapa'

La salmantina Sara Cámara se corona como la mejor repostera de España

Los dos campeones, Alejandro San José y Andrea Vignali
C. R.

Valladolid

Valladolid ya tiene nuevos campeones para su doble certamen de cocina en miniatura. La XXI edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid' reconocía de nuevo a Alejandro San José - ya ganó en 2021, con 'Salbut Criollo'-, del restaurante local ... Habanero Taquería, por su pincho 'Milpa'. Australia, por su parte, se llevaba el noveno Campeonato Mundial con la elaboración 'Humo bajo la tapa', de Andrea Vignali. Su restaurante, Al Dente Enoteca, está hermanado para esta edición con El Corregidor.

