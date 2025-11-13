Suscribete a
ABC Premium

Mayor Oreja alerta del «riesgo» de una sociedad «anestesiada» por «la acumulación de escándalos»

El exministro del Interior alerta del enorme desinterés y el alejamiento de la sociedad por la vida política: «Ahora solo se ve desorden extremo en casi todas las naciones europeas y americanas»

Feijóo asedia a Sánchez más allá de la corrupción y exhibe su alternativa política

El exministro del Interior y presidente de la Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja, presenta el informe 'España en el abismo'
El exministro del Interior y presidente de la Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja, presenta el informe 'España en el abismo' ICAL

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El exministro del Interior y presidente de la Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja, lamentó ayer el actual clima político y social que atraviesa España y alertó que «la anestesia que supone la acumulación de escándalos» constituye un grave riesgo para el país. Así, subrayó que « ... cuando el extremismo y los escándalo se abrazan en el Gobierno, España cae en el abismo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app