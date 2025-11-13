Mayor Oreja alerta del «riesgo» de una sociedad «anestesiada» por «la acumulación de escándalos»

El exministro del Interior y presidente de la Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja, lamentó ayer el actual clima político y social que atraviesa España y alertó que «la anestesia que supone la acumulación de escándalos» constituye un grave riesgo para el país. Así, subrayó que « ... cuando el extremismo y los escándalo se abrazan en el Gobierno, España cae en el abismo».

Mayor Oreja, que realizó estas declaraciones a Ical antes de la presentación del informe 'España en el abismo', elaborado por la Fundación NEOS y que tuvo lugar en el Salón de Actos de las Cortes de Castilla y León, argumentó que Occidente, «se ha vuelto cómodo» y se enfrenta a una crisis de la verdad que amenaza con «anestesiar» a la sociedad. «En el País Vasco el crimen de ETA terminó anestesiando y destrozando a la sociedad, y hoy tenemos el mismo riesgo provocado por los escándalos que salpican al Gobierno y por las posiciones extremistas del Ejecutivo de Sánchez».

En este sentido, explicó que el enorme desinterés y el alejamiento de la sociedad por la vida política está provocando en Occidente el fin de una etapa. «Ahora solo se ve desorden extremo en casi todas las naciones europeas y americanas, con una sociedades muy fracturadas en su base social».

Junto a este desorden, Mayor Oreja indicó que España cuenta con una singularidad que no se da en el resto de naciones y que es la violencia terrorista y su «determinante» influencia. Así, se refirió al cierre de la central nuclear de Lemóniz por las presiones de ETA y apuntó que José Luis Rodríguez Zapatero ganó las elecciones del 2004 por un terrible atentado terrorista que fracturó la historia de España

Además, sostuvo que la «anestesia» que sufre España ha sido un proceso «planificado, sostenido y acelerado por el Gobierno desde 2018», y advierte de que este proceso «amenaza con liquidar el régimen constitucional de 1978, desarticular el Estado y desfigurar la nación española». El exministro del Interior concluyó haciendo una llamada a la reacción cívica y moral de los españoles ante una situación que «exige altura de miras, compromiso y defensa activa de la unidad nacional y la concordia»

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, que presentó al Mayor Oreja, advirtió en su discurso de bienvenida de que «nuestra nación se enfrenta a un proceso de descomposición política, institucional y social, no visto desde hace años». A su juicio, «procesos así no surgen de manera espontánea ni son el desgaste normal de un estado de cosas. Son, más bien, el producto de una concienzuda planificación».

Pollán también subrayó que este proceso que denuncia Mayor Oreja tuvo «una primera fase de este plan comprende los años 2004 a 2011; entró en modo latente entre 2011 y 2018, y desde ese año hasta hoy ha retomado su curso, arrasando con todo a su paso».

«Callaré el nombre de quien pudiendo hacer no hizo, pero no el de los conductores de la maquinaria letal: José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez», señaló el presidente de las Cortes. En cuanto a los cooperadores necesarios, afirmó que «no son otros que los sospechosos habituales de siempre: la izquierda antisistema, los nacionalismos periféricos y disgregadores y los herederos políticos de la ETA, cuando no la ETA misma».

Pollán quiso también advertir de que «quien piense que lo descrito ha sucedido en un plano teórico o político, sin afectar al día a día del español de a pie, se equivoca de lado a lado», y finalizó su intervención con un llamamiento a la unidad: «Todos a una por la restauración masiva de la concordia y la cordura y por la continuidad histórica de ese proyecto sugestivo de vida en común que no nos cansamos de llamar España».