Feijóo asedia a Sánchez más allá de la corrupción y exhibe su alternativa política

El líder del PP lanza propuestas concretas sobre Vivienda y alerta de los altos índices de pobreza, evitando centrar todo su discurso en corrupción

Diputados populares asumen que «toca explicar las propuestas» si quieren atraer a más electores

Sánchez abre la campaña y se erige en oposición a los Gobiernos de PP

Sánchez hace oposición a la oposición

Alberto Núñez Feijóo durante su intervención
Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

A pesar de la sensación de parálisis y de que la política española está atrapada en un bucle permanente, Alberto Núñez Feijóo sacó la artillería pesada contra el presidente del Gobierno y aprovechó la comparecencia de Pedro Sánchez ayer para consolidar un giro discursivo ... que lleva unas semanas poniendo en marcha: combinar la oposición –centrada, sobre todo, en los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno más íntimo del presidente– con la exhibición de una alternativa política para llegar a la Moncloa.

