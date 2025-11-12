Sánchez, ya en 'modo' electoral, la emprende con la Junta en el Congreso

Por si aún quedaba alguna duda de que el calendario electoral marca la acción política con la mirada puesta en la cita con las urnas del 15 de marzo, este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ha emprendido con la Junta durante su ... intervención en el Congreso de los diputados. Allí debía hablar, entre otras cosas, de la gestión de los servicios públicos en España, un punto con el que vio los cielos abiertos para referirse a las actuaciones de otras autonomías y, más concretamente, a las de Castilla y León. De esta forma, la gestión de los incendios y de la sanidad que realiza el Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco fueron el destino de sus críticas, entre sonoras protestas por parte de las diputados del PP presenten en la Cámara.

«El señor Mañueco deja que se quemen esos montes. Más de 56 millones de árboles calcinados este verano y con ellos las casas, las granjas, los negocios de cientos de castellano y leoneses. Mentiras, ausencias y cenizas», ha clamado Pedro Sánchez en su capítulo destinado a Castilla y León, en el que ha asegurado, en 'modo' electoral, que «en 2022 ardió la Sierra de la Culebra, en 2024 los montes de Astorga y en 2025 han ardido Las Médulas. En ninguno de los casos el señor Mañueco ni usted mismo (por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo) estuvieron a la altura».

El presidente del Gobierno ha aportado sus datos, según los cuales la Junta «ha recortado en un 20 por ciento la inversión pública en protección forestal», una afirmación que ha levantado las quejas de la bancada popular, que lo ha negado de forma contundente. Ha cargado después contra el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al calificar de «sorprendente» que siga al frente de una consejería «una persona que dice que mantener el presupuesto en prevención y cuidado de los montes es un despilfarro». Y ha continuado asegurando que el Ejecutivo de Castilla y León entregó el 40 por ciento de los servicios de bomberos a empresas privadas e insertaron una temporalidad corrosiva en los sistemas de vigilancia de los medios aéreos».

Con este escenario, según Pedro Sánchez, cuando se produjo «la catásfrofe de este verano, se acordaron de Santa Bárbara cuando truena». El resultado, ha argumentado, fue que «negaron toda responsabilidad, a pesar de que la gestión forestal es competencia exclusiva de las comunidades».

La sanidad ha sido el otro destino de las críticas del secretario general del PSOE, en este caso para asegurar que «en Castilla y León se han desviado 199 millones de euros a la sanidad privada» de los fondos adicionales que el Estado destina a la Comunidad para inversión en servicios públicos. Frente a ello, ha afirmado que «mientras el Gobierno de coalición ha invertido 300.000 millones de euros adicionales en las autonomías en servicios públicos en los últimos siete años, allí donde gobierna la derecha ha habido un debilitamiento y venta de la sanidad pública». «Quieren que los servicios se degraden y las listas de espera se alarguen hasta que a la ciudadanía no le queda más remedio que ir a la clínica privada, pagada con los impuestos de todos o con el dinero de su propio bolsillo», ha señalado.

La respuesta a Pedro Sánchez ha llegado de la mano del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien ha asegurado que «frente al ruido que acompaña siempre al presidente del Gobierno, Castilla y León habla con cifras» que son las que demuestran que «es la tercera comunidad que menos porcentaje de su presupuesto dedica a conciertos sanitarios», informa Ical. Un dato que ha animado a comparar con Cataluña, cuyo presidente, Salvador Illa, «fue ministro de Sanidad con Pedro Sánchez», y cuyo gobierno «lidera el gasto en conciertos sanitarios en el país con el 21,7 por ciento y casi 3.500 millones de euros». Un «ejemplo de las políticas privatizadoras del PSOE» que Vázquez extendió a Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra.

«Queda meridianamente claro que esta intervención del presidente del Gobierno en el Congreso no es más que una nueva cortina de humo para tapar los numerosos casos de corrupción que rodean a su partido y a su gobierno», ha concluido Vázquez.