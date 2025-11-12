Suscribete a
Sánchez, ya en 'modo' electoral, la emprende con la Junta en el Congreso

Acusa a Mañueco de «dejar que se quemen los montes» y de «desviar fondos» a la sanidad privada, críticas que Alejandro Vázquez ve «una cortina de humo»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este miércoles en el Congreso
Montse Serrador

Valladolid

Por si aún quedaba alguna duda de que el calendario electoral marca la acción política con la mirada puesta en la cita con las urnas del 15 de marzo, este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ha emprendido con la Junta durante su ... intervención en el Congreso de los diputados. Allí debía hablar, entre otras cosas, de la gestión de los servicios públicos en España, un punto con el que vio los cielos abiertos para referirse a las actuaciones de otras autonomías y, más concretamente, a las de Castilla y León. De esta forma, la gestión de los incendios y de la sanidad que realiza el Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco fueron el destino de sus críticas, entre sonoras protestas por parte de las diputados del PP presenten en la Cámara.

