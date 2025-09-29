Martínez 'atiza' al juez Peinado y ve «sin alma» e «indecente» al PP

Carlos Martínez, en el centro, durante su participación en la Marcha contra el Cáncer de la localidad soriana de Almazán

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, concluyó ayer que el juez Juan Carlos Peinado busca en el procedimiento a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, que «el proceso sea la condena» de ésta y el entorno de Pedro Sánchez.

Cuestionado por el hecho de que el pasado sábado la mujer del jefe del Ejecutivo central no acudiese a la cita ante el juez para que le informase de que si va a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular, Martínez señaló que ve «cuestiones extrañas y derivas excesivamente autoritarias».

Si bien afirmó su «absoluta confianza en la justicia», incidió en que dentro de esta existen estas cuestiones que «van más en la línea de un punto de vista partidista», ante lo que confía que se abra paso, «al final», «la luz, la transparencia y la verdad».

Sobre esas cuestiones «extrañas», lamentó que Peinado «busca una condena en el proceso, una condena en el procedimiento, no en la finalización de la sentencia última, sino que el propio proceso sea la condena para el entorno del presidente».

«Lo estamos viendo, lamentablemente, y es algo que también tenemos que denunciar. La justicia también tiene que entender que no tiene que estar exenta de críticas, tampoco desde el punto de vista político», aseveró antes de participar en la Marcha Contra el Cáncer en Almazán (Soria).

El líder socialista advirtió, en este contexto, de que si esto se hace con el entorno de un presidente, «qué no se podrá hacer con un ciudadano individual particular, humilde, que no tenga los recursos suficientes como para poder abordar una defensa».

Por otro lado, advirtió de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es una «capitán sin rumbo y sin alma» que «plagia los postulados» de Vox al plantear la inmigración «como un problema» para España y auguró que la ciudadanía «le seguirá dando la espalda».

Para el también alcalde de Soria, Martínez defendió que el «único efecto llamada es el que hace que gente con grandísimos desequilibrios estructurales, que pasa hambre, que es perseguida por la ausencia de democracia y que ven esperanza en Europa».

De este modo, destacó que se necesita un PP «centrado y moderado», que «atienda los problemas de los ciudadanos y que aísle un poquito la ideología de la extrema derecha», así como que «no atenga tanto a la voluntad de ese tridente de la mordaza, que por un lado son las encuestas, por otro lado es la extrema derecha que tiene dentro de su partido con la señora (Isabel Díaz) Ayuso y, por el otro lado, es el grupo Vox».

Por otra parte, cuestionó la «indecente pasividad» del PP que se «pone de perfil» y «no da la cara» en defensa de los derechos humanos ante el «genocidio que está sufriendo el pueblo palestino». «Tenemos que poner encima de la mesa dónde está el PP. Hoy por hoy es un partido sin alma», reiteró, informa Ep.