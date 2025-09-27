Suscribete a
Begoña Gómez planta al juez Peinado pese a que la citó presencialmente

Su defensa se ha valido de una circular de Fiscalía que dice que la presencia del imputado «no es indispensable»

El juez ha seguido adelante con la vistilla y debe estudiar las diligencias solicitadas por las acusaciones

Los 'mails' de la asistente de Begoña Gómez son la clave de la malversación

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, a su llegada a los jzugados
Javier Lillo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, finalmente no se ha presentado este sábado en los juzgados de Plaza de Castilla para que el magistrado Juan Carlos Peinado le informara en persona de que la causa que sigue contra ella por malversación continuará ... por el procedimiento del Tribunal del Jurado, lo que supondrá que en caso de ir a juicio será un jurado popular quien dicte el veredicto. Tampoco han asistido los otros dos imputados: el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la asistente de La Moncloa Cristina Álvarez.

