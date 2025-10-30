UD Logroñés - Ponferradina: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

Arranca una edición más de la Copa del Rey con la emoción en numerosos campos de la geografía española, desde grandes escenarios a otros más coquetos y pertenecientes a los equipos más modestos que sueñan con llegar lo más lejos posible.

Uno de esos ... campos míticos de nuestro país es Las Gaunas, que acoge este jueves un partido más de la primera ronda de Copa, como ya hizo el pasado martes con el SD Logroñés - Racing de Santander. Ahora es turno de la UD Logroñés, que recibe a la Ponfe, equipo que lleva varios años rozando la vuelta al fútbol profesional.

La 'UDL' protagonizó el año pasado una de las historias de la competición. Eliminó en segunda ronda al Girona, conjunto entonces de Champions League, con Pol Arnau vestido de héroe en la tanda de penaltis. Él, hijo del fallecido Francesc Arnau, es lateral y, emulando a su padre, se tuvo que enfundar los guantes por la lesión del portero y la imposibilidad de realizar más sustituciones. Caprichos del destino, el jugador milita ahora en el Girona B. Noticia Relacionada Pol Arnau, el héroe de la Copa: «Un ángel me ha ayudado desde el cielo» Miguel Zarza El menor de los hijos de Francesc Arnau, exportero de Barça y Málaga trágicamente fallecido en 2021, se puso los guantes para clasificar al Logroñés ante el Girona: «Quizás lo lleve en los genes» A qué hora es el UD Logroñés - Ponferradina de Copa del Rey hoy El partido de la primera eliminatoria de Copa del Rey entre la UD Logroñés y la SD Ponferradina se disputa hoy jueves 30 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Municipal Las Gaunas, en Logroño. Dónde ver por televisión el UD Logroñés - SD Ponferradina de Copa del Rey hoy El duelo que mide a UD Logroñés y SD Ponferradina no cuenta con transmisión televisiva en España. Los derechos de la competición los posee RTVE, que ha alcanzado un acuerdo con Movistar Plus+ para que esta plataforma emita el grueso de los encuentros de cada eliminatoria. Sin embargo, ninguna cadena se ha decantado por este partido, como tampoco las televisiones autonómicas. 🎟️ Este jueves regresa la Ponfe a Las Gaunas para el duelo de primera ronda de Copa. Las entradas están disponibles en las oficinas del club, en el horario habitual, y online, 24 horas: https://t.co/1bnQWUvwbS pic.twitter.com/d8V2xS9iru — UD Logroñés (@UDLogrones) October 28, 2025 De este modo, la única forma de seguirlo en directo online será a través de la información que proporcionen ambos clubes en sus redes sociales en tiempo real. Minutos después de la conclusión del encuentro, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) subirá en sus canales oficiales (X, YouTube...) un vídeo con las jugadas más destacadas.

