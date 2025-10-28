Suscribete a
Por qué el Real Madrid, Barcelona y Atlético no juegan la Copa del Rey

Ninguno de ellos, al igual que el Athletic, entran en la primera ronda

112 equipos empiezan su andadura en la Copa del Rey en una primera eliminatoria que arranca este martes 28 de octubre. Un total de 56 partidos a lo largo y ancho de nuestro país, con enfrentamientos determinados por criterios de proximidad geográfica ... que configuran varios derbis regionales.

