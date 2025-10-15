Suscribete a
Detenido en la provincia de Segovia al volante de una furgoneta con 41 kilogramos de hachís

El varón, de 54 años, conducía por la autopista AP-6, a la altura de la localidad de Navas de San Antonio

Los 41 kilogramos de hachís incautados en la furgoneta
C. R. M.

Valladolid

La lucha contra el tráfico de drogas de la Guardia Civil ha incautado un buen pellizco en la provincia de Segovia, con la detención de un hombre de 54 años, residente en Cantabria, que conducía una furgoneta cargada con 41 kilogramos de hachís.

Una patrulla ... de la Benemérita de El Espinar le dio el alto mientras se encontraba realizando servicio de vigilancia activa en vías interurbanas precisamente con el objetivo de impedir el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y prevención de la seguridad ciudadana. Llamó su atención la «circulación irregular» de una furgoneta por la autopista AP-6, a la altura de la localidad de Navas de San Antonio.

