El corto 'El cuerpo de Cristo', de la directora gallega Bea Lema, gana el Aguilar Film Festival

El cortometraje 'El cuerpo de Cristo', de la gallega Bea Lerma, se ha alzado con el premio al Mejor Cortometraje del 37 Aguilar Film Festival (AFF). El trabajo -una adaptación de la novela gráfica del mismo nombre que se llevó el Premio Nacional ... de Cómic 2024- cuenta la historia de Adela, una mujer a quien el demonio ronda y acosa. Esto la lleva a la consulta del psiquiatra, donde la medicación se presenta como el remedio absoluto a todos sus problemas. Pero ella necesita que alguien escuche lo que realmente le ocurre y el único lugar donde su realidad tiene cabida es la religión y los ritos populares.

El galardón (concedido por un jurado integrado por la programadora Mari Liis Keevallik, la periodista y directora Paloma Concejero, el director y guionista Esteban Crespo, la actriz Silma López y el programador polaco Michał Matuszewski) coloca así a este cortometraje de animación español como máximo vencedor en la edición 2025 del AFF por «aportar una visión cargada de ternura y lirismo a una cuestión tan delicada como la salud mental de las mujeres en tiempos de dictadura, y hacerlo sin restarle un ápice de profundidad y simbolismo desde una técnica, como el bordado, que en muchos casos, ocupaba gran parte del tiempo libre de aquella generación», recoge Ical.

La encargada de recoger el premio fue su productora Chelo Loureiro, ganadora de cuatro premios Goya, una de las grandes de la animación española, activista por el reconocimiento de las mujeres dentro del campo audiovisual y habitual en el AFF, donde ha estado en numerosas ocasiones.

Además, los jueces dieron una mención especial a la obra 'The flowers stand silently, witnessing', del griego Theo Panagopoulos, en la que un cineasta palestino descubre un archivo olvidado de flores recolectadas en Palestina a principios del siglo XX. Una película que estuvo nominada en la categoría de Mejor Cortometraje en los Premios BAFTA 2025 y en los 38 Premios del Cine Europeo EFA 2025.

En lo que se refiere a otros trabajos premiados, destaca el Mejor Cortometraje Español Premio Ramón Margareto, que ha recaído sobre 'La desesperaciò de la pell', de Mireia Vilapuig, un documental estrenado en Aguilar de Campoo a nivel nacional que invita a volver a las imágenes del inicio de la adolescencia para contar el testimonio de momentos relegados al silencio. Un viaje emocional, de diálogo entre dos narrativas y reflexión sobre la importancia de la memoria colectiva.

El Mejor Cortometraje de Animación ha sido para 'La diva, mi abuela y yo', de la asturiana Inés Aparicio. Estrenado en la Seminci este año, ya tiene reconocimientos como el Premio Fausto Rossano 2025 en Italia o el Premio MemoriJove del Festival Internacional de Cinema de Reus, Memorimage 2025; se trata de un viaje en el tiempo en el que aparecen personajes maravillosos, mujeres libres, sueños sin fronteras y melodías inolvidables.

Nausica Serra, por 'Disecció d'una incoherència en crisi', se ha hecho con el premio a la Mejor Dirección. Esta directora catalana que se formó en el grado Oficial de Cinematografía de la ESCAC se ha interesado por nuevas perspectivas de la dirección y ha desarrollado nuevas ideas creativas.

La Mejor Interpretación Femenina ha sido para Belén Ponce de León por 'California' de Emmanuel Medina, película de ficción española en la que interpreta a Maribel, una huésped con el corazón roto que intenta sobrellevar su dolor junto con Cipri mientras la vida en el Hostal California sigue su curso.

El trabajo de Tomáš Čapek en 'Dog and wolf', de Terézia Halamová, ha sido reconocido con el premio a la Mejor Interpretación Masculina. Čapek interpreta a un stripper de 25 años que ha optado por una vida de fiesta constante y falta de sueños.

Otro de los galardones ha sido el de Mejor Guion para David Pinheiro por 'Os Caçadores', una coproducción franco-portuguesa de ficción que narra la historia de una familia burguesa aún inmersa en su burbuja de poder que pasa sus vacaciones en una casa de campo, en los años setenta, con el fin de una era de represión acercándose.

El premio a la Mejor Fotografía ha recaído en Ilya Sapeha por 'Majonezë', de Giulia Grandinetti, un cortometraje de ficción italiano ambientado en una remota aldea de montaña en Albania. Asimismo, el jurado oficial ha premiado como Mejor Montaje a Maxime Jean-Baptiste por 'O Rio de Janeiro continua lindo', de Felipe Casanova; y a Michael Granberry en la categoría de Mejor Dirección Artística por 'Les bêtes'.

Otros jurados

También se han conocido los premios de los otros jurados del 37 Aguilar Film Festival como el del Público, que reconoció a 'Zwermen', de Janneke Swinkels y Tim Frijsinger. El Premio del Jurado Senior ex aequo ha sido para 'Chicken Jazz', de Imanol Ruiz de Lara y 'El ressó de la mirada', de Carles Bover. Este último trabajo también se ha llevado una mención especial por parte de la Asociación de Mujeres Tejiendo Cambios, cuyo premio ha sido para 'Favours', de Agnes Skonare. El Jurado Joven, por su parte, ha premiado a 'Una vez en un cuerpo', de María Cristina Pérez González; y Grilo, compositor en 'Cão sozinho', de Marta Reis Andrade, ha sido premiado por la Asociación Alerta Sonora por la Mejor Música Original.

Uno de los nuevos premios que se incorporan este año al palmarés, el Premio del Jurado de Prensa, ha sido para el trabajo belga de ficción titulado 'Loynes', de Dorian Jespers. Además, se han realizado dos menciones, una para 'Shoes and Hooves', de Viktória Traub, y otra para 'Un piso estupendo', de Gabriela Gómez, Alejandra Llorens, Andrés Pérez, Jaime Marqués y Camila de Lucas.

El Premio de la Crítica Caimán ha recaído en 'La nostra habitació', de Jaume Claret; el Premio Valores Sociales en 'Skin on skin', de Simon Schneckenburger; y el Premio del Público Ríete tú en 'Night session', de Ballard C. Boyd. En la sección De Campo, 'Mal de madre', de Irene Baqué, ha sido la vencedora, mientras que 'Portales', de Elena Duque, se ha llevado una mención especial.

Finalmente, en el apartado de MiniAguilar, el mejor cortometraje de Licinia +3 ha sido para 'Filante', de Marion Jamault, con una mención especial para Elena Walf por todos sus cortometrajes como 'Lenas Hof: volles nest', 'Das huhn wll flilegen', 'The motherless egg' y 'Der stachel im po'. Mientras que el galardón de Renato +7 se lo ha llevado 'Balkone', de Xenia Smirnov, con mención especial a 'The rabbit's house at number 968', de Jai-Xin Wu.

El Aguilar Film Festival es un evento organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura, el AFF cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de España-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Aquona y Eurostyle Systems.