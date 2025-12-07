Suscribete a
El actor Fernando Cayo recibe el Águila de Oro y reivindica el corto como «escuela fundamental»

El certamen palentino del Aguilar Film Festival reconoce al intérprete de La casa de papel por su aportación al audiovisual español

El actor vallisoletano Fernando Cayo posa con la figura del Águila de Oro
ABC

Palencia

El actor Fernando Cayo recibe este domingo el Águila de Oro, máxima distinción honorífica que concede el Aguilar Film Festival para reconocer trayectorias referentes del audiovisual. El intérprete vallisoletano, con más de treinta años de dedicación a la interpretación, será homenajeado en la ... Gala de Clausura del certamen, en una edición especialmente significativa para él por su conexión personal con la tierra y por su relación constante con el cortometraje, un ámbito en el que ha trabajado desde finales de los años noventa.

