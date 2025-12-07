El actor Fernando Cayo recibe el Águila de Oro y reivindica el corto como «escuela fundamental»

El actor Fernando Cayo recibe este domingo el Águila de Oro, máxima distinción honorífica que concede el Aguilar Film Festival para reconocer trayectorias referentes del audiovisual. El intérprete vallisoletano, con más de treinta años de dedicación a la interpretación, será homenajeado en la ... Gala de Clausura del certamen, en una edición especialmente significativa para él por su conexión personal con la tierra y por su relación constante con el cortometraje, un ámbito en el que ha trabajado desde finales de los años noventa.

Cayo ha expresado lo «especial» que resulta para él este reconocimiento: asegura que supone «un orgullo y una enorme satisfacción», no sólo por el prestigio del festival y su consolidada trayectoria, sino también por su arraigo personal, recoge Ical. «Yo me siento muy castellano, así que un festival de aquí me conceda este reconocimiento me llena de placer», ha afirmado. Subraya además el valor del certamen como espacio de referencia para el corto y para la cinefilia: «Los festivales ponen en el mapa los lugares. No es lo único que define Aguilar, porque tiene muchas cosas, pero el festival es una de ellas», ha remachado.

A lo largo de su carrera, Fernando Cayo ha trabajado a las órdenes de algunos de los directores más destacados del panorama español e internacional. Su salto al cine llegó con 'Shacky Carmine' (Chema de la Peña, 1999), por la que obtuvo el premio al mejor actor en el Festival de Toulouse. Desde entonces ha participado en títulos como 'El lobo' (Miguel Courtois, 2003), 'El penalti más largo del mundo' (Roberto Santiago, 2005), 'El orfanato' (J.A. Bayona, 2007), 'Mataharis' (Iciar Bollain, 2007), 'La piel que habito' (Pedro Almodóvar, 2011), 'El consejero' (Ridley Scott, 2013) o 'Palmeras en la nieve' (Fernando González Molina, 2015).

En el terreno del cortometraje, Cayo ha mantenido una presencia continuada durante más de dos décadas. Ha protagonizado obras premiadas como 'Hoy por ti, mañana por mí' (Fran Torres, 2002) o 'El vendedor del año' (Coté Soler, 2010), que le valieron numerosos reconocimientos. También ha codirigido 'Mi vida es el cine' (2014) junto a Bogdan Toma, y continúa vinculando su carrera al corto: sólo este año ha intervenido en cinco producciones.

Noticia Relacionada Fernando Cayo conducirá en el Calderón la gala de la Academia de las Artes Escénicas ABC «Será sencilla y austera, pero muy bonita», anunció la presidenta de la Academia, que acercará a lo largo del año a Valladolid «talleres, ponencias y clases maestras» abiertas al públicos

Lejos de considerarlo un formato menor, rechaza la idea de que sea el «hermano pequeño» del cine y lo reivindica como «un estilo en sí mismo, con profesionales muy preparados que logran resultados extraordinarios». Para él, apoyar el cortometraje significa también impulsar el relevo generacional: «Invertir talento en quienes están empezando es apostar por los futuros directores, guionistas y cineastas».

Su trayectoria en televisión es igualmente destacada, con presencia en series como 'La señora', 'La República', 'Mar de plástico', 'Alatriste' o 'Amar es para siempre'. Su papel en 'La casa de papel' (2019-2021) le dio una enorme proyección internacional y le valió dos premios Unión de Actores. En teatro, ha participado en más de cuarenta montajes —desde 'Don Juan Tenorio' y 'La vida es sueño' hasta 'Antígona' o 'El peligro de las buenas compañías'—, y ha sido reconocido en los premios Max, en los galardones de la Asociación de Amigos del Teatro de Valladolid y por los lectores de El País.

Convencido de que el audiovisual español vive un momento de expansión internacional «como no se había visto antes», Cayo insiste en que el cortometraje debe reforzar su presencia en plataformas y servicios de 'streaming' porque constituye «una escuela fundamental y una pieza clave del futuro del sector». El Águila de Oro que recibirá en Aguilar de Campoo reconoce precisamente ese compromiso duradero con el cine, el teatro y las nuevas generaciones de creadores.

Gala de clausura

El Cine Amor acogerá desde las 20:00 horas de este domingo 7 de diciembre la Gala de Clausura, en la que se procederá a la lectura del palmarés y la entrega de premios del 37 Aguilar Film Festival. Además, se celebrará un concierto a cargo del cantautor y poeta Marwán.

El Aguilar Film Festival es un certamen organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Aquona y Eurostyle Systems.