'Soledades': la íntima exposición de Purificación del Bosque estrena en Salamanca

La muestra reúne en el Palacio de la Salina treinta obras que transitan del paisaje sereno de Siberia a la densidad emocional de Algia, en un relato donde naturaleza y biografía se entrelazan

Exposición de Purificación del Bosque en el Palacio de La Salina de Salamanca
El Palacio de La Salina vuelve a abrir sus salas a una mirada que brota de la tierra y del tiempo. La Diputación de Salamanca acaba de inaugurar 'Soledades', la nueva exposición de la creadora bejarana Purificación del Bosque, una propuesta que cierra ... la programación cultural de 2025 y abre la de 2026 con un pulso íntimo, denso y honesto. La muestra reúne treinta obras, diecisiete pinturas y trece dibujos, que se despliegan sobre telas, papeles y maderas talladas en una sucesión de capas que evocan naturaleza, memoria y emoción. Son piezas que buscan al espectador con una mezcla de cercanía y reserva.

