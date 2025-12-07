'Soledades': la íntima exposición de Purificación del Bosque estrena en Salamanca

El Palacio de La Salina vuelve a abrir sus salas a una mirada que brota de la tierra y del tiempo. La Diputación de Salamanca acaba de inaugurar 'Soledades', la nueva exposición de la creadora bejarana Purificación del Bosque, una propuesta que cierra ... la programación cultural de 2025 y abre la de 2026 con un pulso íntimo, denso y honesto. La muestra reúne treinta obras, diecisiete pinturas y trece dibujos, que se despliegan sobre telas, papeles y maderas talladas en una sucesión de capas que evocan naturaleza, memoria y emoción. Son piezas que buscan al espectador con una mezcla de cercanía y reserva.

La propia artista, que se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y completó su formación con cursos de grabado en Madrid, reconoce que volver a exponer en Salamanca tiene un sentido más profundo que el simple acto de regresar. «Es como cerrar un círculo», explica a Ical. La Sala de La Salina, con sus muros de piedra y su ambiente recogido, encaja con lo que Del Bosque define como su propio espacio interior. «La sala es acogedora», afirma. «Me siento a gusto ahí, y la obra también se ve bien. Es algo que he anhelado con tiempo y está conseguido».

Ese deseo cumplido se materializa ahora en un recorrido dividido en dos series principales: Siberia, concluidas en 2023, y Algia, con obras producidas entre 2023 y 2025. Dos etapas distintas, dos momentos vitales, dos mapas sentimentales que no se entienden el uno sin el otro.

La primera serie, Siberia, nació de una experiencia geográfica y humana: los cinco años en los que la artista vivió y trabajó en Herrera del Duque, en plena comarca extremeña de La Siberia. Un territorio que muchos desconocen, casi escondido entre embalses, dehesas y distancias largas; un lugar que se respira despacio y que obliga a mirar de otra manera.

«Fue un descubrimiento», recuerda. «Es una tierra alejada de todo y de todos. No habría llegado allí de otra forma». De esa vivencia surgieron las obras de la serie, catorce pinturas que destilan calma y un tipo de luz que roza lo meditativo. Son piezas más «amables», como ella misma las define, donde la naturaleza aparece representada con armonía, aunque siempre a medio camino entre la figuración y la abstracción.

Del Bosque trabaja con telas, papeles y sobre todo con madera tallada, buscando en la superficie los matices que solo la materia puede ofrecer. Los dibujos que acompañan esta serie, realizados en lápiz y tinta, sobre papeles de distintas texturas son más contenidos, más íntimos. Funcionan como apuntes del gesto, notas al margen del paisaje emocional que recorre la artista. «El dibujo es el cimiento sobre el que se levanta la pintura. Para mí, y para casi todo el que pinta».

Si Siberia es paisaje externo, Algia es paisaje interior. La segunda serie, compuesta por diez pinturas y seis dibujos, nace de vivencias personales que Del Bosque no oculta, aunque tampoco explicita del todo. Lo hace con un pudor sincero, como quien entiende que hay experiencias que deben compartirse, pero no descifrarse por completo.

«Es una serie que recoge ciertos acontecimientos tristes de mi vida», reconoce. «Son cosas que uno va viviendo, que se quedan dentro, y que salen cuando tienen que salir». Ese proceso aparece filtrado a través de la presencia del entorno de Castañar de Ibor, un espacio que la artista visitó y que, según cuenta, dejó una impresión duradera. Los castaños, su densidad, la forma en que la luz se cuela entre las ramas, se convierten aquí en símbolos y presencias.

En Algia, la materia se vuelve más intensa. El color se oscurece. Aparecen materiales reciclados que aportan nuevas texturas, nuevas lecturas. Es una serie menos amable, más inseparablemente emocional. Del Bosque lo sabe. Y no busca disfrazarlo. «Sé que Algia puede cortar más, puede resultar más dura. Pero no busco que guste o no guste: busco que no deje indiferente». «Prefiero incluso una reacción negativa antes que alguien pase por delante y no se detenga ni un segundo. Eso es lo peor que puede ocurrirle a una obra».

Quien recorra Soledades encontrará el uso de la luz como un hilo conductor. A veces suave, a veces esquiva, a veces casi un latido. La artista no trabaja la luz como un recurso técnico, sino como una forma de verdad, un modo de situar la emoción dentro de la composición. «El tratamiento de la luz es distinto en cada serie», explica. «En Siberia es más tranquila, más abierta; en Algia es más oscura». Ese contraste, lejos de ser una ruptura, genera un movimiento interno que acompaña al visitante a lo largo del recorrido. Es como si cada obra fuese un capítulo de un diario íntimo donde el paisaje funciona como metáfora, pero también como refugio.

Del Bosque compagina la creación artística con la docencia en un instituto de Secundaria en Extremadura, actualmente en Zarza de Granadilla, a pocos kilómetros de Béjar. Pero insiste en que ambos mundos no se mezclan. «Son totalmente opuestos», reconoce. «Mi obra es mi yo más personal; mi trabajo con los alumnos es otra cosa». No lo vive como una contradicción, sino como una coexistencia natural, dos planos que se acompañan sin interferir.

Sus alumnos, especialmente los mayores, se sorprenden cuando ven su obra. «No les pega», dice sonriendo. No esperan de alguien con su carácter cotidiano una obra cargada de densidad, de introspección, de silencio. Pero para Del Bosque esa disociación es sana, necesaria. «Son dos mundos paralelos que no llegan a juntarse».

La muestra estará abierta durante toda la campaña navideña y las primeras semanas del año. Los festivos solo abrirá por la mañana.