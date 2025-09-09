Clamor por la reconstrucción tras los incendios en el Día del Bierzo

Los incendios forestales que han arrasado gran parte de la comarca del Bierzo protagonizaron este lunes los discursos institucionales con motivo del Día del Bierzo y de la Encina en Ponferrada, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco; el subdelegado del Gobierno en León; Héctor Aláiz o el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, entre otros.

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala (PP), fue el encargado de abrir los discursos, y en sus palabras se reflejó el dolor vivido en la comarca a lo largo del mes de agosto. «Este es un año especial, todos conocemos que venimos de un mes muy duro y creo que hay que recordar con afecto a todas las personas que se han visto afectadas», dijo, extendiendo ese agradecimiento a todos los que colaboraron en la extinción de los incendios.

Morala cree que es el momento de aprender «todos juntos» a luchar contra esta lacra, «cada uno aportando nuestros medios». «No hemos sido ajenos durante los días más duros de los incendios a su incertidumbre, su temor y su preocupación por el presente y el futuro de nuestros pueblos y nuestros montes, como tampoco hemos sido indiferentes a su rabia y su hastío, cuando en mitad de un drama como el que se ha vivido aparecen las desavenencias políticas», lamentó.

El alcalde también señaló que el Ayuntamiento trabajará con los pueblos para que recuperen «ese verdor que hoy es negro», pero a la vez reclamó a las instituciones que también colaboren en ello «para hacer realidad, cuanto antes, tal recuperación».

«Infernal»

Por su parte el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón (PSOE), institución que colabora en la organización de los actos de este día, reclamó unos buenos servicios públicos para el Bierzo, una aspiración, dijo, «legítima». En cuanto a ,los incendios, Ramón describió una situación «infernal», que ha calcinado paisajes, negocios, viviendas y se ha cobrado vidas. «No voy a entrar en discusiones inútiles sobre quién tiene más o menos responsabilidad en lo que ha pasado; es innecesario«.

Por su parte el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, también insistió en la necesidad de apostar por el Pacto de Estado por el cambio climático que involucre a toda la sociedad. «Hay que hacer caso a los técnicos para que esto no vuelva a pasar. Estoy orgulloso de la gran cooperación que ha habido por parte de Europa», aseguró. «Hay que trabajar para que esta comarca salga adelante», acabó.

Mientras, el presidente de la Diputación de León aprovechó su presencia en Ponferrada para lamentar el fallecimiento del brigadista en Espinoso de Compludo y para agradecer a todos los que trabajaron en esos incendios. «No podemos dejar pasar la oportunidad para reclamar lo que llevamos pidiendo muchos años, que es que los incendios tienen que apagarse todo el año, no solo cuando se producen», recordó Garardo Álvarez Courel (PSOE), informa Ical.

A la celebración del Día del Bierzo también acudió la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, quien recordó a que es «imprescindible que la reconstrucción por los incendios la hagamos entre todos». «Hay que abrir diálogo con todas las personas, empresarios, agricultores, ayuntamientos, diputaciones, con el Gobierno de España y con los agentes del diálogo social para seguir avanzando y mejorando, para que lo que ha ocurrido este verano sea ese punto de reflexión sobre el que tenemos que partir desde la serenidad».

También estuvo en Ponferrada el secretario general del PSCL, Carlos Martínez, que se mostró muy crítico con la ausencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, con motivo del día de la Encina y del Bierzo, en un año que calificó de «extraordinario» por los incendios que han asolado a la comarca.