Suscribete a
ABC Premium
Escucha
Las Noticias de ABC: Sánchez endurece su discurso contra Netanyahu para reforzar su imagen en plena tormenta política

El primer pleno del curso político, un 'plebiscito' para Suárez-Quiñones

La oposición busca hoy acorralar al consejero de Medio Ambiente con una batería de preguntas a cuenta de los fuegos

Zamora, llanto por una tierra quemada

El primer pleno del curso político, un &#039;plebiscito&#039; para Suárez-Quiñones
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada año, al terminar el mes de agosto, partidos e instituciones se embarcan en actos e instituciones con los que arrancar simbólicamente el curso político. Esta vez, en cambio, el periodo estival ha acabado precipitadamente, oculto tras el humo de los incendios que ... ha sufrido la comunidad, especialmente en las provincias de León y Zamora. Así que la vuelta a la supuesta normalidad tiene poco de eso, en un escenario político muy convulso, agitado por los fuegos y con unas elecciones autonómicas que ya se vislumbran en el horizonte, concretamente hacia el mes de marzo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app