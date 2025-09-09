El primer pleno del curso político, un 'plebiscito' para Suárez-Quiñones

Cada año, al terminar el mes de agosto, partidos e instituciones se embarcan en actos e instituciones con los que arrancar simbólicamente el curso político. Esta vez, en cambio, el periodo estival ha acabado precipitadamente, oculto tras el humo de los incendios que ... ha sufrido la comunidad, especialmente en las provincias de León y Zamora. Así que la vuelta a la supuesta normalidad tiene poco de eso, en un escenario político muy convulso, agitado por los fuegos y con unas elecciones autonómicas que ya se vislumbran en el horizonte, concretamente hacia el mes de marzo.

Los mas pequeños regresan entre este lunes y martes a las aulas y sus señorías se vuelven a sentar en el hemiciclo de las Cortes para celebrar el primer pleno del nuevo periodo de sesiones. Ya lo hicieron la pasada semana, con la comparecencia extraordinaria del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un monográfico sobre la gestión del operativo frente a los incendios forestales.

Este jueves se va a vivir una segunda edición, ya que en la sesión de control al Ejecutivo, los fuegos del verano y la respuesta que dio la Junta acaparan buena parte de las preguntas, concretamente 16 de las 19 destinadas a los miembros del Gobierno autonómico, incluido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Cuestiones sobre el operativo contraincendios y sobre la actuación de la Junta antes y durante los fuegos a las que se sumará una derivada, ya que la oposición pondrá el foco en el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, al que volverá a pedir responsabilidades por su gestión. Buscan, además, forzar a Mañueco a que demuestra públicamente si mantiene su confianza en el titular de la Consejería.

Lealtad

El presidente de la Junta será el primero en ser interpelado por los grupos con cuatro preguntas que aunque se presentan bajo un ambiguo enunciado tienen un claro objetivo. Así, la portavoz socialista, Patricia Gómez, planteará al jefe del Ejecutivo autonómico si «considera que está teniendo una actitud leal con Castilla y León». Una exposición lo suficientemente amplia como para que en su réplica la procuradora del PSOE ataque con la gestión de los fuegos.

También desde Vox, David Hierro tirará por elevación al reclamar a Mañueco una valoración sobre el inicio del curso político. El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña centrará más el objetivo, ya que quiere saber si el jefe del Ejecutivo regional «sigue considerando que la extinción de incendios es un 'tema menor' y que no es una prioridad política». Francisco Igea pondrá la guinda al preguntar a Mañueco, sin medias tintas, «si respalda la actuación del consejero de Medio Ambiente».

Un Suárez-Quiñones que casi no podrá sentarse en el escaño, desde donde, en pie, se responden las preguntas, porque a él van dirigidas doce de las quince que hacen los procuradores, una vez que lo han hecho los portavoces de cada grupo.

La viceportavoz socialista, la leonesa Nuria Rubio, quiere saber «¿por qué la Junta de Castilla y León no puso todos los medios necesarios para evitar que los incendios en León alcanzaran tal gravedad?»; Carlos Fernández, que hará su primera intervención en el pleno, preguntará por «la consideración de la Junta de la desastrosa gestión de los incendios en la provincia de Zamora?».

Tampoco en esta ocasión actúan los procuradores socialistas más veteranos y se pasa el testigo al recién llegado. La procuradora de Ávila, Soraya Blázquez, se centrará en su provincia: «¿Sigue creyendo el Gobierno de Castilla y León que son suficientes los recursos humanos y materiales para hacer frente a los incendios en la provincia de Ávila?», mientras que el salmantino Fernando Pablos se referirá a los fuegos de su territorio y el palentino Rubén Illera planteará medidas para proteger la Montaña Palentina que también tuvo este verano algún episodio de incendios.

Concluirá Pedro González Reglero cuestionando si la Junta sigue pensando que «el operativo de prevención y extinción de incendios 'es una estructura muy reforzada en personal, en medios...'» como llegó a decir antes del verano. En total, seis preguntas de siete (la última se deja al Buscyl) con el mismo destinatario: Suarez-Quiñones.

En la bancada de Vox, tres cuartos de lo mismo aunque con planteamientos aún más concretos. «¿Qué criterios va a aplicar la Junta para la autorización de proyectos de extracción minera en las zonas recientemente afectadas por los incendios forestales», interpelará José Antonio Palomo; «¿Conoce ya la Junta cuál es el papel de la Ugrecyl» en la lucha contra el fuego?, dirá Miguel Suárez, mientras que Carlos Menéndez plantea si el consejero debe someterse a la Comisión de Ética por la autorización concedida a una empresa vinculada a un familiar.

De las tres preguntas de UPL-Soria ¡Ya!, dos tienen a Quiñones como destinatario: la que plantea Alicia Gallego que quiere saber si el Gobierno autonómico va a cambiar la gestión forestal tras los «desastres» producidos con los últimos incendios, y la de José Ramón García que interpela al consejero de Medio Ambiente por las actuaciones para evitar que las cenizas lleguen a las corrientes de agua.

Continuará la faena el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que quiere saber si Suárez-Quiñones va a asumir su responsabilidad tras su «nefasta y calamitosa» gestión. Por último, desde Por Ávila, Pedro Pascual, interpelará sobre los cambios en las políticas de la Junta «ante las adversidades climatológicas y la gravedad de los incendios».

Apoyos

En definitiva que doce preguntas de quince están dirigidas al consejero de Medio Ambiente y, concretamente, a su gestión pasada y futura de los incendios, una batería de interpelaciones a un mismo destinatario que no se ha producido nunca en el Parlamento. Los que más cerca han estado fueron, en su momento, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la época del pacto PP-CS, y el actual titular de este departamento, Alejandro Vázquez.

Hoy, es previsible que algún compañero de la bancada de Gobierno acuda en ayuda de Suárez-Quiñones, que bien podría ser el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, dado que, como bien dice el refranero popular, 'vale igual para un roto que para un descosido'.

El titular de Medio Ambiente también necesitará un escudero dentro del Grupo Popular, en la sesión del miércoles, cuando los socialistas defiendan una proposición no de ley en la que se insta al presidente de la Junta a «reprobar y revocar el nombramiento del consejero de Medio Ambiente». La iniciativa podría salir adelante si cuenta, al menos, con la abstención de Vox que junto con los votos del PSOE sumarían apoyos suficientes.