Carlos Martínez cree que las elecciones deberían convocarse ya: «Castilla y León no puede esperar un minuto más»
El secretario autonómico del PSOE asegura que la «tarjeta» de presentación del presidente es la «desidia», la «inacción» y la «incompetencia»
Las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo si no hay adelanto electoral nacional
Las reacciones al anuncio del 'número dos' del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, de que las elecciones se celebrarían el 15 de marzo del próximo año no se hicieron esperar. El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, aseguró aseguró al respecto que los comicios autonómicos deberían convocarse ya. «Castilla y León no puede esperar un minuto más», dijo en un mensaje en su cuenta de X.
En el perfil de la red social, el líder de los socialistas de la Comunidad añadió que el balance y la «tarjeta de presentación» del PP y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es la «desidia», la «inacción», la «incompetencia», la falta de proyecto político y «40 años de abandono sistemático a esta tierra».
Concluyó el mensaje con el lema de su proyecto político: «Atrévete al cambio». No obstante, El anuncio llega con un PSCL aún sin candidato oficial a la Junta de Castilla y León, ya que el proceso de primarias arrancará el próximo sábado, cuando se reúna su comité autonómico. Carlos Martínez ya ha anunciado que concurrirá, de forma que, si no hay más candidatos, a finales de mes ya será el aspirante socialista que se medirá con Fernández Mañueco.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete