Casi 400.000 euros para cofinanciar nueve proyectos solidarios

Bajo el nuevo sello de 'Castilla y León Solidaria', la Consejería de la Presidencia ha presentado este martes –además de entregar varias distinciones con el mismo nombre– un programa de cofinanciación de proyectos humanitarios que ha aprobado nueve de ellos, en América del Sur y África, a los que respalda con un total de 397.809 euros.

Con este dinero, la Junta pone sobre la mesa 150.000 euros más que el año pasado en esta misma línea de financiación y paga el 90% de cada una de esas nueve iniciativas seleccionadas. Ayuntamientos y empresas de Castilla y León aportan el 'empujón' extra gracias al que las ONG beneficiarias pueden actuar en materias como salud infantil, en Guatemala con Rekko Ibérica; abastecimiento de agua en la República Democrática del Congo, gracias a Cáritas Diocesana de Astorga, o apoyo psicosocial con Cruz Roja en El Salvador, entre otros.

«Vuestro ejemplo nos inspira, nos une y nos proyecta hacia una sociedad mejor», ha agradecido el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que ha subrayado que programas como este consolidan el compromiso de la Comunidad con lo social y la lucha contra la pobreza, dentro del IV Plan Director de Cooperación Internacional para el desarrollo que, según ha recordado, se sustenta sobre cuatro pilares: el apoyo económico al mismo, las ayudas de emergencia, la cooperación técnica –servicios específicos o formación, por ejemplo– y el fomento de la acción solidaria entre la ciudadanía. El nuevo distintivo, ha incidido González Gago, «refuerza el papel de nuestra sociedad como agente global de cambio».

Distinciones

La Consejería ha materializado así el sello 'Castilla y León solidaria' con la entrega de trece simbólicos premios con el logo diseñado en julio. Se los ha entregado a los tres consistorios implicados en un proyecto en 2025 (Burgos, Ponferrada y Cabezón de Pisuerga); a las seis empresas de esta edición (Inexo, Ibersnacks, Asercomex Logistics S. L., Laura Asensio, Rural 2030 y Viveros Madrona) y a cuatro asociaciones que han puesto en marcha proyectos (Asamblea de Cooperación por la Paz, Fundación Fabre, Amycos y Coodecyl).

En el caso de instituciones públicas y empresas, se concede «de oficio» en el momento en el que se aprueba una de estas «microacciones colaborativas». Para las ONG, se plantea en el caso de que esta haya participado en intervenciones cofinanciadas por el Gobierno autonómico en los últimos tres años.

Tras el acto de entrega, los medios preguntaron al consejero sobre una emergencia humanitaria de plena actualidad: su valoración sobre el veredicto de la Comisión Internacional Independiente de la ONU, que apenas un par de horas antes había definido como «genocidio» la acción de Israel en Gaza. «Desconozco ahora mismo de qué nivel es la comisión de la ONU que se ha pronunciado», se ha desmarcado el titular en ese momento. «Por supuesto, la Junta respeta todas las resoluciones que se adopten por parte de Naciones Unidas y su contenido», ha asegurado.