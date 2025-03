Carlos Pollán: «Este Parlamento es una balsa de aceite comparado con otros»

A Carlos Pollán se le ve feliz al frente de un Parlamento al que llegó hace tres años y en los que cree haber demostrado que Vox puede presidir una institución. Las críticas del resto de partidos en bloque –ahora también las del ... PP– no parecen hacer mella en un presidente que defiende su capacidad para separar el cargo de su militancia política sin renegar de sus principios.

—¿Cómo ha visto el Debate sobre Política General que se celebró la pasada semana?

—Similar al de otros años, con la diferencia de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha puesto encima de la mesa no solo un balance de legislatura, sino que ha anunciado propuestas de futuro de cara al año que queda. Se sigue hablando de elecciones anticipadas, él continúa manteniendo que este debate lo hacía para plantear el estado de la comunidad de cara al año que queda, y lo que ha hecho es poner un plan de gobierno.

—¿No le pareció bien?

—Ni bien ni mal. Es potestad del presidente expresarse y decir lo que quiera, y de los grupos parlamentarios rebatirle, que es lo que lo que hicieron.

—Como efecto colateral el debate provocó la primera crisis del PSOE de Carlos Martínez por el micro abierto...

—No voy a entrar en los problemas internos de cada partido, pero lo que sí que es cierto es que les cambia un poco el paso de lo que tenían pensado, de cómo iba a ser esa transición de Luis Tudanca a Carlos Martínez.

—¿De qué se siente más orgulloso en estos tres años?

—De haber dado normalidad a que Vox esté en las instituciones. Todos sabemos cómo comenzó mi andadura en este Parlamento, con varios procuradores del PSOE negándome el saludo. Creo que se ha dado la vuelta. La normalidad y el dejar claro que Vox puede presidir una institución, es de que lo más orgulloso me siento. Una de las facetas en las que más me he empeñado es en abrir la institución a los ciudadanos con proyectos como el de conocer las obras de arte, por ejemplo, con Nostra et Mundi.

—¿Y el momento más difícil?

—Probablemente el del inicio, esa toma de posesión con la tremenda ilusión y responsabilidad de adquirir el cargo y que hubiera una serie de procuradores que me negaron el saludo, procuradores y partidos que luego han puesto en duda la institucionalidad de mis actuaciones. A día de hoy tengo bastante buena relación con todos los grupos. Evidentemente, siempre habrá alguno al que le siga pareciendo un bicho raro, pero, desde luego, que cuando esto acabe me iré con el convencimiento de que sí lo conseguí.

—¿Le está resultando difícil su labor como presidente de la Cámara como militante de Vox?

—Siempre he intentado diferenciar mi labor institucional como presidente de estas Cortes, como árbitro en los debates, con la realidad de que yo pertenezco a un partido político y que fuera del cumplimiento de mi actividad como presidente tengo mis ideas y mis principios, y los voy a defender independientemente de que sea presidente de las Cortes o miembro de Vox.

—¿Se ha contenido, sobre todo en la etapa del exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que es cuando hubo más tensiones, de llamar al orden o directamente de expulsar también a miembros de Vox?

— No. La prueba es que en esos tres años solamente una persona ha sido expulsada del Parlamento en una sesión, Francisco Igea. Yo sigo mucho a los parlamentos, a nivel nacional y autonómico, y tengo que decir que éste es una balsa de aceite comparado con lo que vemos en otros sitios.

—En su discurso del día del Estatuto habló de «achicar la brecha entre políticos y sociedad para no ser sepultados por la arrogancia». ¿Tan mal lo ve?

—Tengo esa sensación. Ya la tenía antes de estar aquí y creo que en determinados momentos eso puede verse incrementado. Pero mi intención en ese discurso para nada fue, como se ha dicho, electoralista o mitinero. En los dos años anteriores, en los que sí me aplaudió el PP, porque el PSOE no lo hizo nunca, fue, incluso, más centrado en mi persona. Lo que no puede esperar la gente es que haga un discurso como si lo hiciera un presidente de las Cortes del PSOE o el PP.

—¿Se arrepiente de algunas de sus palabras? El portavoz del Grupo Popular llegó a animarle a irse.

—Absolutamente, no. De hecho, la persona que le escribe las respuestas al señor Gavilanes en las ruedas de prensa debería de explicarle qué es lo que pensaba que no ha sido institucional porque llevo un mes esperando que me digan qué es lo que les pareció partidista y electoralista.

—En un año habrá elecciones, si el resultado es similar, ¿abogaría por reeditar el pacto con el PP?

—Conocemos lo que nos ha pasado en esta comunidad y, desde luego, que cuando llegue el momento decidiremos. Por eso ya hemos pasado, hemos gobernado y hemos roto esos gobiernos porque no se han cumplido los pactos que estaban firmados. A partir de ahí, toda esta trayectoria marcará el futuro, con un PP que ya sabemos cómo se comporta.

—Estos días se habla de volver a los pactos PP-Vox tras el acuerdo en Valencia. ¿Lo ve posible aquí?

—Creo que nunca se puede cerrar la puerta a ningún acuerdo. ¿Se va a dar en más sitios? Probablemente, sí, aunque parece ser que aquí la puerta está cerrada. De hecho, el portavoz de Vox el otro día recordó que desde noviembre que se envió unas propuestas al PP para sentarte a hablar de esos presupuestos, no ha habido contestación. Sinceramente, a día de hoy lo veo difícil.

—Queda un año de legislatura y tiene frentes abiertos como regular las incompatibilidades de los procuradores o los sueldos de sus señorías. ¿Espera sacarlos adelante?

—Sólo tengo abierto el tema de las incompatibilidades. Lo otro ha salido, no sé si interesadamente, pero no es una información real. Estamos trabajando en el régimen de incompatibilidades, pero porque es un acuerdo de Mesa, no es una invención mía, en el que se decide crear un grupo de trabajo. Tuvimos una primera reunión, pero la segunda, después de este discurso del día del Estatuto, la convoqué y el PSOE me comunicó que no iba a venir y de que el PP no acudiría me enteré a través de los medios de comunicación. Yo voy a seguir adelante con ello. Próximamente tendré una propuesta de resolución para aprobar en la Mesa con un informe jurídico que avala la decisión de regular las incompatibilidades que llevan 40 años sin regular. Mi intención es cuanto antes, para la próxima Mesa si puede ser.

—Entonces, ¿el asunto de los sueldos para cuando?

—Será una decisión y un trabajo que tengan que realizar todos los grupos parlamentarios de estas Cortes. No es una decisión mía. Previamente, yo he solicitado los datos y los números de lo que cuesta ahora y de lo que podría suponer después. Y lo que sí tenemos que tener claro es que si la decisión que se pueda tomar le va a suponer más coste a los ciudadanos de Castilla de León, yo entonces no abanderaré esa decisión. Necesita una serie de reformas que serían de cara a la legislatura que viene.

—¿Cómo se lleva con el Grupo Popular sobre todo después de que se rompiese el pacto de Gobierno?

—Tengo una relación cordial como con todo el mundo. Si ahora ellos tienen una relación distinta conmigo tendrán que explicar por qué. Yo sigo comportándome exactamente igual estando mi partido en el Gobierno o no porque sé separar mi actividad como presidente de las Cortes de mi actividad de partido.