Carlos Pollán: «Nadie me puede obligar a ir a Villalar; no lo he hecho nunca y no lo haré»

Carlos Pollán se mantiene firme en su posición de no acudir a las celebraciones del Día de Castilla y León, el próximo 23 de abril, en la campa de Villalar de los Comuneros (Valladolid). Sostiene que «nunca» lo ha hecho y no ... va a cambiar postura ahora. Leonés, defiende su carácter «leonesista» y censura a quienes «reparten carnés y me dejan fuera».

—Finalmente ha conseguido que la Fundación Castilla y León se quede completamente al margen de la fiesta en Villalar el 23 de abril.

—Nunca ha sido mi intención que la Fundación se quede fuera de Villalar. De hecho, me sorprende que la gente diga eso cuando en estos tres años anteriores ha estado aportando casi el 20 por ciento de su presupuesto a esa fiesta, que supone lo que cuestan tres conciertos de esos que se van a hacer por la Comunidad por parte de la nueva fundación creada por el presidente de la Junta. Lo que sí he dicho en el Patronato es que no podemos seguir asumiendo un plan de autoprotección de Protección Civil cuando no somos los titulares de la actividad. No podíamos seguir colaborando en la manera en la que lo hacíamos.

—La realidad es que a partir de ahora la colaboración será cero...

—Sorprendentemente, en el Debate de Política General alguien interpeló a Mañueco sobre la aportación de la Junta a la fiesta de Villalar y dijo que ellos ya estaban colaborando y que se plantearían seguir haciéndolo ante 'otros que se cruzan de brazos', dijo mirándome a mí. Yo le diría que lo que aprobó el otro día el Patronato –que es plantear que tanto la Junta como el Ayuntamiento y la Fundación se sienten a hablar de ese tema y no se siga haciendo lo que se hacía– fue por la ausencia de los cuatro patronos del PP. Si hubieran estado y están tan dispuestos a seguir colaborando, no se hubiera aprobado lo que se aprobó.

—Reconozca que no le gusta Villalar.

—Es que a mí, por principios, me gusta que la gente tenga libertad para elegir dónde celebrar una fiesta. Si estamos hablando de una fiesta de una comunidad de nueve provincias, creo que cada uno tiene que ser libre de celebrarlo de la manera que sea. Nosotros intentamos que en esta institución, que es la casa de todos los castellanos y leoneses, celebrar ese día con una jornada de puertas abiertas y con actividades en la parcela que tenemos al lado. A mí nadie me puede obligar a tener que asistir a la fiesta de Villalar. No lo he hecho nunca y no voy a hacerlo.

—¿Qué opina de esa fiesta?

—Me parece correcta y cada uno puede ir a celebrar lo que crea y lo que quiera. Otra cosa es lo que yo a título personal piense de las cosas que se ven allí. Pero no soy quién para decirle a la gente si tiene que ir o no. Yo he decidido que no voy a ir, no he ido nunca ni lo voy a hacer, pero cada uno es libre

—¿Por qué?

—Pues por nada especial. No me encaja asistir a esa fiesta, pero ni de esas ni de otro tipo.

—¿Es usted leonesista?

—Yo soy de León. Soy tan leonesista como el mayor de los leonesistas, pero lo que no acepto es que se vayan repartiendo carnés de leonés y a mí me intenten dejar fuera porque piense una cosa distinta de lo que pueden pensar otros.

—Algunos de sus mensajes encajan en el leonesismo.

—Yo lo que sí he dicho es que los problemas que tienen León, Zamora o Soria nacen con el Estado de las autonomías. Estas provincias, antes de la creación del estado autonómico tenían otra situación. Lo que sí he dicho es que todas ellas arrastran problemas que vienen de muy atrás, desde la creación del Estado autonómico.

–También hay problemas estructurales.

—Nos vendieron un Estado Autonómico para que la administración estuviera más cercana, solucionase los problemas de las provincias, y lo único que ha generado es más diferencias. Antes había españoles de primera y de segunda, ahora ya hay hasta de tercera. Creo que el Estado autonómico es uno de los grandes problemas de este país.

—Es decir, que a León le ha ido peor por estar dentro de Castilla y León.

—Yo digo que a León y a otras provincias les ha ido peor desde que existe el Estado autonómico. Evidentemente, yo no estoy de acuerdo con una autonomía más, lo que sí me gustaría es que toda esta gente que apoya el 'Lexit' aclarara qué es lo que quiere, si es León sólo; León, Zamora y Salamanca; si les van a consultar o les van a meter en una autonomía porque lo dicen ellos. Lo más cercano a lo que era León es lo que propone Vox, que es una unidad nacional, con la potenciación de las provincias.