Suscribete a
ABC Premium

El alcalde socialista de León, tras no ser invitado por su partido a la convención: «Voy a estar donde tengo que estar, con los leoneses»

Cree que es porque en su partido «no se lleva» ser «reivindicativo y defender lo justo» y señala que habría aprovechado para «exigir públicamente los proyectos que no avanzan con celeridad»

Castilla y León activa la precampaña electoral con los presupuestos en el centro del debate

El alcalde de León, José Antonio Diez, durante la rueda de prensa
El alcalde de León, José Antonio Diez, durante la rueda de prensa ICAL

ABC

León

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha manifestado este miércoles que el fin de semana estará «donde tiene que estar», que es representando los intereses de los leoneses en Ayamonte (Huelva), tras no haber sido invitado a las jornadas que el PSOE celebrará en ... el Palacio de Exposiciones y Congresos y que cerrará el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app