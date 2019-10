Tudanca planta en el pacto por la Sanidad a Casado, que le acusa de persistir en «la política del bloqueo» El PSOE exige a la Consejería como «premisa» para el diálogo que retire el proyecto piloto de Aliste Podemos también rechaza las negociaciones, en las que sí están PP, Cs, Vox, UPL y Por Ávila

Ya lo decía San Ignacio de Loyola: «En tiempos de tribulación, no hacer mudanza», una expresión que aplicada al panorama político actual viene a significar que no está el patio para muchos grandes acuerdos, al menos, hasta que pase la cita electoral del 10 de noviembre. Y eso es algo que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, se veía venir cuando la pasada semana convocó a todos los partidos políticos con representación en las Cortes autonómicas para alcanzar un gran pacto por la sanidad. De momento, su deseo no parece muy factible después de que PSOE y Podemos ni siquiera se presentaran ayer a la primera reunión, una respuesta que «no por esperada, me ha resultado menos desalentadora», aseguró la propia consejera en una carta que remitió al secretario general del PSCL, Luis Tudanca cuando éste comunicó el lunes su intención de no acudir al encuentro.

«En Democracia se dialoga, no se exige»

En su misiva, la consejera recuerda al principal partido de la oposición que «con su negativa a participar en el diseño del futuro de la sanidad, silencia la voz de la tercera parte de los ciudadanos de esta Comunidad». «En Democracia se dialoga, no se exige», le espeta Casado a Tudanca al que recuerda que en España, en los últimos meses «hemos visto exigencia, falta de diálogo, bloqueo e impotencia política para conseguir las reformas que necesita nuestro querido país». «Persistir también en esta Comunidad con la política de bloqueo que ha llevado a la parálisis política a nuestro país no creo que sea exactamente lo que los ciudadanos exigen de nosotros», afirma la titular de Sanidad. Y reitera al líder socialista su propuesta de diálogo, es más, el «ruega» que haga llegar a su departamento su propuesta de trabajo con planificación presupuestaria, y calendario a corto, medio y largo plazo, «para que pueda ser estudiada por nuestros técnicos a fin de incluir aquellas consideraciones que entendamos puedan ser de utilidad».

En su escrito, Verónica Casado desmiente algunas de las afirmaciones «carentes de rigor» de Luis Tudanca sobre «el desmantelamiento de la sanidad pública» y le invita a que aporte documentación «si es que existe, sobre el recorte de las plantillas y dónde se ha producido para poder analizarlo», ya que, según explica, la falta de cobertura de algunas plazas se debe a la escasez de especialistas.

La carta de la consejera de Sanidad llegó en respuesta a la remitida por el secretario general del PSCL en la que éste planteó como premisa esencial para acudir a la reunión la retirada del proyecto piloto para la comarca de Aliste que ha diseñado la Consejería y que, considera, «desmantela la sanidad pública». Reclama, además, que abandone con carácter previo «la unilateralidad, la imposición y los recortes». Además, argumenta su negativa en que en el pleno de las Cortes autonómicas del 8 de octubre los socialistas presentaron una Moción para poner en marcha los grupos de trabajo y abordar la reforma de la Atención Primaria, sobre todo rural, una iniciativa que fue rechazada por los grupos Popular y Ciudadanos. Tudanca concluye su misiva señalando que «si pretende buscar diálogo con este grupo parlamentario, lo encontrará en las Cortes autonómicas como cámara de representación de la voluntad de los castellano y leoneses y si pretende obtener consenso sólo podrá ser con el objetivo de mejorar la calidad y la equidad de nuestro sistema público de salud».

«Empezamos mal»

El encuentro en busca del pacto por la sanidad sí se llevó a cabo, a pesar de la ausencia de PSOE y Podemos, y a él asistieron los representantes del PP, Ciudadanos, Vox, Por Ávila y UPL. Así, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, se refirió a la necesidad de alcanzar un gran pacto social, con la idea de «separar la sanidad de la batalla política». Reconoció, no obstante, que «empezamos mal», ante la ausencia del PSOE y Podemos y tachó de «lamentable» la postura de los socialistas después de que «en Navarra han acordado la Sanidad con Bildu y aquí no han querido ni sentarse» y se quejó de que los de Tudanca «sigan en una negación absoluta».

Por su parte, el procurador de la UPL, Luis Mariano Santos, aseguro que de momento no se dan las circunstancias para que su formación se sume a un pacto autonómico por la sanidad, si bien se mostró partidario de seguir hablando con la Consejería y de abrir «vías de diálogo».