Puente cree que Soraya Rodríguez se va porque no puede «vivir» del PSOE como «ha hecho en 25 años» El portavoz federal y alcalde de Valladolid califica de «cinismo insoportable» las razones esgrimidas por la diputada

El portavoz federal del PSOE, Óscar Puente, ha considerado que la diputada y exportavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, abandona ahora el PSOE porque «no tiene ninguna posibilidad de vivir él, que es lo que ha hecho durante 25 años».

Después de que ayer se conociese que la diputada ha solicitado a la dirección provincial que tramite un baja en el partido, Puente afirmó, en declaraciones a los medios, que no dice que le haya «sorprendido», aunque calificó de «absolutamente inaceptable» las explicaciones que ha esgrimido, entre las que se encuentran la política de Pedro Sánchez con los independentistas.

«Decir que se va después de haber estado 25 años viviendo del partido por diferencias con el partido es de un cinismo insoportable», criticó el también alcalde de Valladolid, que precisamente sustituyó a Rodríguez en la portavocía municipal cuando ésta optó de nuevo al Congreso en las elecciones de 2008.

Puente manifestó que cuando se tienen diferencias con la dirección, como él mismo recordó que las ha tenido de «todos los colores y sabores», lo que hizo fue «pelear democráticamente para cambiar las direcciones», pero añadió: «No me he ido a casa». «Las razones por las que se va es porque no tiene ninguna posibilidad de vivir del partido, que es lo que ha hecho durante 25 años», sentenció, informa Ical.