Óscar Puente, el «relator» de todas las salsas El ataque feroz del alcalde de Valladolid a Soraya Rodríguez se suma a mil y un comentarios más fuera de tono en los asuntos más variopintos

J. M. Ayala VALLADOLID Actualizado: 08/03/2019 02:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A Óscar Puente no hay quien lo detenga. Los exabruptos del alcalde socialista de Valladolid forman parte del agreste paisaje de la política nacional. No hay asunto de actualidad sobre el que no deje su «sello» y hay quienes apuntan que ya ha dejado en nada a su también polémico predecesor, el popular Javier Leon de la Riva.

La última «gran frase» del teórico portavoz de la Ejecutiva Federal (él mismo deslizó hace unos días que ya no ejercía como tal) la ha lanzado este jueves contra una de sus enemigas políticas. La baja del PSOE de la ya exdiputada vallisoletana Soraya Rodríguez no sólo no ha encontrado un mínimo atisbo de comprensión por parte del locuaz regidor si no que se ha despachado a gusto asegurando que «se va porque se le ha acabado la posibilidad de vivir de la política dentro del Partido Socialista y lo que quiere es seguir viviendo de ella en otros sitios», en referencia a un supuesto «fichaje» por parte de Ciudadanos.

Pese a estar volcado en sus listas para tratar de repetir cargo al frente del Ayuntamiento (si no lo logra se marchará a su casa, ha dicho), Puente tiene tiempo de lanzar perlas a todo aquél que le lleve la contraria o le moleste. No es tan exigente con el presidente del Gobierno. Incómodo con la famosa figura del relator, se contuvo para no criticarlo. En cambio, no dudó en rechazar la «desproporción absoluta» con la que, en su opinión, actuaban el PP y Ciudadanos y les acusó de pensar que «están en Venezuela» sólo unos días después de que finalmente Pedro Sánchez reconociera a Guaidó como «presidente encargado» de convocar elecciones en el país latinoamericano.

Un año y medio antes, y en plena crisis humanitaria en Venezuela, no le tembló el pulso para afirmar que la situación era «una responsabilidad colectiva de los venezolanos», no solo del presidente Nicolás Maduro, porque «una sociedad no llega a esta situación solo por un Gobierno sino por múltiples razones».

Como muestra de que Puente -hiperactivo en redes sociales- hace a todo, una de sus recientes polémicas tuvo que ver con el fútbol. Así, se sumó al enfado de la afición blanquivioleta por un arbitraje en un partido de Copa para acusar al colegido de haber pitado «a silbato armado».

Utilizando también el término al que más se recurre últimamente en el balompié, el alcalde se refirió en su día a la sentencia del Supremo sobre las hipotecas asegurando que «se ha equivocado con el procedimiento, porque han paralizado una sentencia que era firme y han aplicado una especie de VAR para tomar una decisión contraria a la primer».

Más «famoso» aún fue cuando cuestionó la capacidad de gestión de una edil de Ciudadanos por haber sido dependienta de una tienda en un centro comercial es sólo una muesca más en el largo historial de «charcos» a los que el regidor le encanta meterse hasta el fondo.

Tampoco anda sobrado Puente de respeto institucional. Una resolución del Procurador del Común (el defensor del pueblo de Castilla y León) en la que le pedía que justificara por qué un concejal de su equipo había firmada la contratación de su cuñado le llevó a cuestionarlo. Llegó a dudar de la capacidad de su entonces presidente, Javier Amoedo, por ser «una persona de 81 años que no está en el día a día de la institución».

La lista de «grandes éxitos» es interminable e incluye expulsiones de ediles de la oposición, enfrentamientos con vecinos de a pie de nuevo en redes sociales y con los trabajadores de la empresas de autobuses de la ciudad, que reclamaban mejores condiciones laborales.