«Aunque ganara las primarias, Silvia Clemente ya ha perdido» De Santiago-Juárez cree que el fichaje de la expresidenta de las Cortes perjudica a Cs

«A nivel local y autonómico la posible candidatura de Silvia Clemente restará (votos) a Ciudadanos, tiempo al tiempo, y a nivel nacional, después del ruido mediático que está teniendo este caso, yo creo que también le puede hacer un poco de daño». Es el resumen del vicepresidente del Gobierno regional, José Antonio De Santiago-Juárez, del posible efecto que supondría para los diferentes comicios el hecho de que la expresidenta de las Cortes y exmiembro del PP fuera finalmente la aspirante a presidir la Junta de Castilla y León. En todo caso, y a la espera de lo que suceda en la votación que finalizará el próximo sábado, consideró que su excompañera de partido «ya ha perdido aunque ganase las primarias».

Para De Santiago, lo ocurrido ha sido «muy desagradable», pero vaticinó que «va a suceder más veces en la medida que hay nuevos partidos y los bloques de izquierda y derecha se fraccionan». En su opinión, «Silvia se ha ido porque no encontraba el espacio que ella creía que tenía que tener en el PP», por lo que llamó a «dejarnos de rollos de ideologías» para justificar su marcha, al tiempo que criticó «las barbaridades que ha dicho del partido y especialmente de Alfonso (Fernández Mañueco)». Tras insistir en el «mal gusto» de sus palabras y su carta de despedida, consideró que «no tiene derecho a hacer lo que ha hecho, aunque sea legítimo» y recordó que llevaba «veinte años en un partido al que se lo debe todo» y «salir dando ese portavoz y esas explicaciones no se lo cree nadie» para concluir que se «si no la hubiera recogido Ciudadano, se hubiera ido a Vox».

Sobre la formación naranja en Castilla y León, consideró que es un partido «que no tenía quien pudiese encabezar el proyectos» y que «han cogido lo que otros no queríamos creando además una división entre ellos». Tras constatar que han tenido «a cinco señores» en las Cortes «durante cuatro años» y que ahora «ninguno les vale», señalo que «los simpatizantes están con Paco Igea -rival de Clemente-, que ha hecho una buena labor en el Congreso». «Su tirón cuadriplica al de Clemente en los actos que están celebrando, pero son los afiliados -unos 1.500- los que votan y ya veremos lo que deciden, aunque a mi lo único que me interesa es que ganen Alfonso Fernández Mañueco y Pilar del Olmo», concluyó.