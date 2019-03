Ayudas al marido de Clemente empañan el fichaje de Rivera La Justicia investiga el expediente de una subvención denegada al empresario

Las subvenciones al marido de Silvia Clemente, el fichaje estrella de Albert Rivera para ser la candidata de Ciudadanos en las autonómicas del próximo 26 de mayo en Castilla y León, entran en campaña y empañan la trayectoria de la expresidenta de las Cortes y durante 14 años consejera de la Junta en las filas del PP para ganar la carrera de las primarias de la formación naranja, en las que se enfrenta a otros cuatro aspirantes, con el diputado Francisco Igea como el otro favorito.

La polémica ha estallado después de que alguna de estas ayudas solicitadas por la pareja de Clemente, el empresario patatero Javier Meléndez, y que podría coincidir con el periodo en que fue consejera de Agricultura y Ganadería (2007-2015), hayan acabado ante el juez. Desde la Junta de Castilla y León, su portavoz y actual titular de esa cartera, Milagros Marcos, reconoció este viernes que fue el propio Itacyl (Instituto Tecnológico Agrario), dependiente de su Consejería, el que puso en conocimiento de la Fiscalía la desaparición o borrado de un expediente bajo su custodia vinculado a una subvención -de cerca de 600.000 euros- pedida y denegada a Patatas Meléndez.

Reclamación

Al parecer, fue el propio empresario el que acudió a la Justicia al no recibir la ayuda. Ante esto, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia requirió el expediente en cuestión al Itacyl. Pero, según Marcos, en ese momento, hace un año aproximadamente, «se ve que no está» ni «en formato digital ni físico», por lo que se comunica el hecho a la Fiscalía, que lo «está investigando». Sin embargo, en este confuso asunto, el TSJ comunicó en octubre de 2018 a las partes implicadas que ya tenía en su poder toda la documentación del expediente remitido por el Itacyl, según informaron a Efe fuentes del Alto Tribunal.

En los próximos días se conocerá el sentido del fallo del Alto Tribunal en este asunto, sobre el que el que la Policía Judicial ha elaborado un informe en el que certifica que no existen indicios de la destrucción de expedientes vinculados a las ayudas que Agricultura denegó al empresario Javier Meléndez.

Desde Ciudadanos, Francisco Igea, el otro candidato fuerte a las primarias para encabezar la lista a las autonómicas en Castilla y León, ha pedido que no se «enturbie un debate limpio» ni se ensucie la campaña con investigaciones judiciales y noticias sobre el pasado de Clemente. La llamada a que los militantes se pronuncien «no es un examen sobre nuestro pasado sino una opción sobre nuestro futuro», señaló el diputado nacional.

«Instigar al transfuguismo»

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, cargó contra los últimos fichajes de Ciudadanos, formación a la que acusó de «instigar el transfuguismo» y luego intentar «vender» esas incorporaciones como «regeneración y captación de talento». «Creo que instigar el transfuguismo no es bueno», afirmó el dirigente popular, quien recordó que los dos partidos mayoritarios habían suscrito un pacto contra el transfuguismo y ahora se están produciendo esos casos, pues además de Clemente en la última semana también se han conocido las incorporaciones a la formación naranja del exministro socialista José Corbacho y el exdirector de la Guardia Civil, el también socialista Joan Mesquida, y la posibilidad de que se sume José Ramón Bauzá (PP), el expresidente Baleares. «Y encima eso se intenta vender como regeneración y captación de talento», apostilló Casado en declaraciones recogidas por Ep precisamente en las islas.

Desde el Partido Popular de Castilla y León, al que pertenecía Clemente hasta que hace algo más de una semana anunció su renuncia a la Presidencia de las Cortes y su baja en el partido, su portavoz parlamentario, Raúl de la Hoz, apeló ayer a la severidad de la Justicia siempre que se demuestren los hechos recientemente conocidos. «Si estos hechos afectan a una persona que es o no o que ha sido o no de nuestro partido y que ahora está o no militando en otro partido no nos altera», señaló De la Hoz, desde el «absoluto respeto» del PP al trabajo que desarrollan los tribunales y con el deseo de que se esclarezcan los hecho «cuanto antes».