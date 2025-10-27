Suscribete a
ABC Premium

Vox pide la reprobación del consejero de Sanidad por la crisis de los cribados en Talavera y las intoxicaciones en el hospital de Toledo

La formación reclama una auditoría integral sobre la gestión y ha pedido que la Fiscalía actúe de oficio para depurar responsabilidades y acusa al Gobierno regional de anteponer la propaganda a la gestión sanitaria

Vox pedirá a la Fiscalía que investigue el colapso del cribado de cáncer de mama en Talavera y compara el caso con Andalucía

Sigue en directo la rueda de prensa de Puigdemont tras romper con el PSOE

Iván Sánchez, portavoz de Vox en las Cortes regionales
Iván Sánchez, portavoz de Vox en las Cortes regionales

ABC

Toledo

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha exigirá la reprobación del consejero de Sanidad en el próximo Pleno del jueves, tras la crisis de los cribados de cáncer de mama en Talavera y los casos de ... intoxicación registrados en el laboratorio del Hospital de Toledo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app