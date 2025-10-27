Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La juez reclama las llamadas de Mazón del día de la dana antes de interrogar a la periodista con la que comió

Núñez registra la petición de comparecencia de Page en las Cortes regionales ante la crisis sanitaria por los cribados de cáncer de mama en Talavera

El presidente del PP de Castilla-La Mancha acusa al Gobierno socialista de «poner en riesgo la vida de decenas de mujeres» por su «dejadez e incapacidad de gestión» y exige explicaciones «urgentes y claras» al jefe del Ejecutivo autonómico

Núñez: «Lo ocurrido en Talavera es un escándalo sanitario mayúsculo que Page ha querido ocultar»

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha comparecido junto al alcalde de Talavera, José Julián Gregorio
El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha comparecido junto al alcalde de Talavera, José Julián Gregorio

F.F.

Talavera

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular ya ha registrado la petición de comparecencia de Emiliano García-Page ante el pleno del Parlamento autonómico para que dé todas las explicaciones «urgentes y claras» ... sobre la crisis sanitaria que ha provocado su Gobierno por los cribados de cáncer de mama en Talavera de la Reina y su comarca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app