Núñez registra la petición de comparecencia de Page en las Cortes regionales ante la crisis sanitaria por los cribados de cáncer de mama en Talavera

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular ya ha registrado la petición de comparecencia de Emiliano García-Page ante el pleno del Parlamento autonómico para que dé todas las explicaciones «urgentes y claras» ... sobre la crisis sanitaria que ha provocado su Gobierno por los cribados de cáncer de mama en Talavera de la Reina y su comarca.

Núñez ha calificado de «absolutamente escandaloso y gravísimo» este problema sanitario, ya que, según ha denunciado, el Gobierno socialista de Page «ha puesto en riesgo la vida de decenas de mujeres por su dejadez y su incapacidad de gestión».

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios en Talavera de la Reina, donde ha mantenido una reunión conjunta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales y del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de la ciudad, junto al alcalde, José Julián Gregorio.

Noticia Relacionada La Junta evaluó a Quirón con cero puntos en Talavera y ahora hará las mamografías Javier Guayerbas La clínica se hizo con el contrato en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara donde obtuvo puntuación y cerró un precio de 38 euros por prueba

El presidente regional del PP ha recordado que «han pasado casi cinco meses desde que se produjo el problema y el Gobierno de Page no ha movido un dedo hasta que los medios de comunicación lo destaparon». Por ello, ha cuestionado «qué le preocupa más a Emiliano García-Page, si el escándalo mediático o la salud de las mujeres de Talavera de la Reina».

«Queremos saber por qué se tardó cinco meses en actuar, por qué no se trasladó a las mujeres afectadas a otros centros y por qué, en lugar de reforzar el personal sanitario, se redujo la plantilla de radiólogos en el hospital talaverano», ha reclamado Núñez.

Igualmente, ha indicado que «hoy se están detectando casos de cáncer que podrían haberse diagnosticado hace meses, antes del verano», por lo que «esa demora puede tener consecuencias irreparables».

«Falta de gestión y de sensibilidad»

«Si yo fuera presidente de Castilla-La Mancha, en menos de una semana habría resuelto este problema, ya que lo que ha hecho Page es inadmisible y demuestra una total falta de gestión y sensibilidad», ha aseverado el dirigente popular.

Por último, Núñez ha mostrado su apoyo al alcalde de Talavera de la Reina, destacando que «a pesar de los ataques y los intentos de amedrentarnos, no nos van a callar, porque no trabajamos por medallas ni por halagos, sino por proteger la vida de las mujeres de Talavera, por defender a los vecinos y por garantizar el interés general».