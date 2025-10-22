Suscribete a
ABC Premium

Vox apunta a Page por el «abandono sanitario» en Talavera tras la crisis del cribado del cáncer de mama

Vox registrará en las Cortes de Castilla-La Mancha una batería de preguntas para conocer el número de pacientes afectadas

«Es difícil vivir con preocupación a la espera de una mamografía», comparte una paciente del área sanitaria de Talavera

David Moreno, presidente de Vox en las Cortes, atiende a los medios
David Moreno, presidente de Vox en las Cortes, atiende a los medios ABC

ABC

Toledo

El presidente del Grupo parlamentario VOX, David Moreno, ha denunciado que cinco meses después del cierre del Centro Médico de Diagnóstico de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, puede haber «pacientes con cáncer sin saberlo y sin recibir tratamiento», por ... lo que ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de «abandonar a las mujeres talaveranas y poner en riesgo la detección temprana del cáncer».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app