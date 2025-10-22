Vox apunta a Page por el «abandono sanitario» en Talavera tras la crisis del cribado del cáncer de mama

El presidente del Grupo parlamentario VOX, David Moreno, ha denunciado que cinco meses después del cierre del Centro Médico de Diagnóstico de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, puede haber «pacientes con cáncer sin saberlo y sin recibir tratamiento», por ... lo que ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de «abandonar a las mujeres talaveranas y poner en riesgo la detección temprana del cáncer».

Según informa Vox en nota de prensa, el cierre del centro deja en el aire miles de pruebas de cribado y detección precoz sin realizar desde hace cinco meses y aseguran, señalando a fuentes consultadas por esta formación política, que hay decenas de pruebas que sí fueron realizadas «pero cuyos resultados están pendientes de ser notificados, lo que está provocando una grave incertidumbre entre las pacientes«.

«El cierre del centro encargado del cribado de cáncer de mama es un hecho de una gravedad extrema. Estamos hablando de mujeres que llevaban meses esperando una respuesta y que ahora no saben cuándo ni dónde se les atenderá», ha lamentado Moreno.

El diputado talaverano de Vox también ha criticado que «esto es el resultado de años de abandono sanitario en Talavera de la Reina. El servicio de Radiodiagnóstico del hospital lleva tiempo externalizando pruebas porque no tiene plantilla suficiente, por lo que es radicalmente falso que pueda atender a estas pacientes», ha denunciado.

Moreno ha alertado de la falta crónica de radiólogos en el Hospital Nuestra Señora del Prado, que obliga al Sescam a gastar millones de euros en externalizaciones mientras no se cubren las vacantes existentes.

«En lugar de invertir en contratar profesionales y reforzar el servicio de Radiodiagnóstico, el Gobierno de Page ha preferido gastar dinero en externalizar pruebas. Ahora vemos las consecuencias: un centro cerrado, cientos de pacientes afectados y diagnósticos paralizados», ha afirmado.

«Castilla-La Mancha sufre un déficit estructural de personal sanitario que el PSOE lleva ignorando años. Es intolerable que se abandone el cribado de cáncer de mama y de otros tipos de cáncer cuya detección precoz es vital como el de próstata o páncreas», ha señalado Moreno.

En las Cortes regionales

Vox registrará en las Cortes de Castilla-La Mancha una batería de preguntas para conocer el número de pacientes afectadas, conocer la cuantía que la Consejería de Sanidad del PSOE ha destinado a la externalización del servicio y exigir responsabilidades políticas y soluciones urgentes a esta nueva muestra de mala gestión sanitaria.