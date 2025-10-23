Vox pedirá a la Fiscalía que investigue el colapso del cribado de cáncer de mama en Talavera y compara el caso con Andalucía

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha anunciado este jueves que su formación pedirá a la Fiscalía que investigue la gestión del programa de cribado de cáncer de mama en el área sanitaria de Talavera ... de la Reina, tras el colapso del Servicio de Radiología del Hospital Nuestra Señora del Prado y los retrasos acumulados en la detección precoz de la enfermedad.

Moreno ha hecho estas declaraciones a las puertas de la Consejería de Sanidad, en Toledo, donde ha advertido de que «estamos ante una situación de máxima gravedad en la que no hay un minuto que perder» y ha reclamado «un plan de contingencia inmediato» que incluya la contratación de diez nuevos radiólogos en el hospital talaverano.

«Con la salud no se juega. Con los cribados del cáncer no se juega. Estamos hablando de vidas humanas», ha subrayado el dirigente de Vox.

Según ha explicado, más de 7.000 mujeres se habrían visto afectadas por esta crisis sanitaria, «de las cuales unas 4.000 no saben si han recibido sus informes o los dictámenes de las pruebas realizadas antes del 31 de mayo». «Es de máxima gravedad que mujeres que se sometieron a las pruebas no sepan si tienen o no cáncer detectado», ha añadido.

«Una gestión nefasta»

Moreno ha calificado la actuación de la Consejería de Sanidad como «una gestión nefasta, de dejadez total y absoluta» y ha acusado al titular del departamento, Jesús Fernández Sanz, de «no ofrecer explicaciones convincentes». «Llevamos cinco meses de retrasos sin que se haya aportado ninguna solución, ni mediante contrataciones de otros servicios de radiodiagnóstico privados ni con ampliaciones de plantilla», ha denunciado.

El líder regional de Vox ha recordado que su grupo parlamentario ya exigió el martes una auditoría integral y la dimisión del consejero, y ha comparado lo ocurrido en Talavera con el caso de Andalucía, donde dimitió la consejera de Sanidad, Rocío Hernández, por un episodio similar.

«El consejero debe asumir responsabilidades, y si no lo hace, el presidente Emiliano García-Page es el responsable de mantenerlo en su cargo», ha advertido Moreno.

«Es imprescindible contratar radiólogos ya»

El presidente de Vox ha explicado que en el Hospital Nuestra Señora del Prado «solo hay cinco radiólogos, cuando por ratio y número de tarjetas sanitarias deberían ser al menos catorce». En este sentido, ha reclamado que se incorporen de inmediato diez nuevos profesionales para poder atender tanto a las 3.000 mujeres que esperan ser citadas como a las 4.000 que aún no conocen sus resultados.

«No podemos esperar a enero, cuando se adjudique la nueva licitación de radiología anunciada por la Consejería. Hay que responder de forma urgente e inmediata», ha insistido.

Moreno ha considerado «una falta de respeto» que la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, calificara el asunto como una «fake news», y ha pedido «que se depuren todas las responsabilidades políticas y técnicas».

«Estamos hablando de la salud de miles de mujeres. El tiempo en estos cribados salva vidas, y el tiempo ha sido completamente perdido por parte del consejero y del Gobierno de Emiliano García-Page», ha concluido.

En mayo se cerró el Centro Médico de Diagnóstico de Talavera de la Reina (Toledo) donde se lleva a cabo el programa de prevención de cáncer de mama en esa área sanitaria y hasta la semana pasada el Gobierno de Emiliano García-Page no inició los trámites para adjudicar las pruebas médicas, es decir, las mamografías, a un nuevo centro o clínica.