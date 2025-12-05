Hospitalizados dos hombres por inhalación de humo en el incendio de un piso en Talavera

Dos hombres de 55 y 72 años han sido ingresados esta madrugada en el Hospital Nuestra Señora del Prado tras verse afectados por inhalación de humo en el incendio de un piso en Talavera de la Reina. El fuego se ha declarado sobre ... la una y diecinueve de la madrugada en una vivienda ubicada en el segundo piso de un inmueble de tres alturas en la calle San Esteban, según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha.

Al lugar han acudido bomberos del Parque de Talavera, que han procedido al desalojo del piso afectado y al confinamiento del resto de vecinos en sus viviendas para evitar que se vieran perjudicados por el humo. Una vez extinguido el incendio, se ha evacuado de forma breve a la totalidad del inmueble para comprobar posibles daños estructurales, pudiendo ya regresar todos los residentes a sus domicilios.

Noticia Relacionada La AMPA del 'Garcilaso de la Vega' pide ayuda para la familia que perdió todo en el incendio ocurrido en Toledo Mercedes Vega «Nuestra iniciativa ha tenido muy buena acogida, es una obra benéfica que nace de un grupo de madres generosas y buenas», asegura la presidenta de la AMPA, Elkie Arrieta

En el operativo también han intervenido una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, encargada de trasladar a los dos afectados al centro hospitalario. Asimismo, han participado agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.