Hospitalizados dos hombres por inhalación de humo en el incendio de un piso en Talavera

El siniestro ocurrió poco antes de la una y media de la madrugada en un piso situado en el segundo piso de un inmueble de la calle San Esteban. Los bomberos desalojaron el piso afectado y confinaron al resto de vecinos

Los dos afectados fueron trasladados al hospital Virgen del Prado en una ambulancia de soporte vital básico
Dos hombres de 55 y 72 años han sido ingresados esta madrugada en el Hospital Nuestra Señora del Prado tras verse afectados por inhalación de humo en el incendio de un piso en Talavera de la Reina. El fuego se ha declarado sobre ... la una y diecinueve de la madrugada en una vivienda ubicada en el segundo piso de un inmueble de tres alturas en la calle San Esteban, según ha informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha.

