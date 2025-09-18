La XX Feria del Libro de Toledo, del 8 al 12 de octubre, se amplía al Corral de Don Diego Participarán más de 50 editoriales y también serán más de medio centenar los escritores que firmarán sus ejemplares

La Feria del Libro de Toledo se ha quedado pequeña en la plaza de Zocodover y este año se amplía al Corral de Don Diego. La vigésima edición, que ha sido presentada este jueves en el Ayuntamiento, se celebrará entre el miércoles 8 y el domingo 12 de octubre, contará con 21 casetas y participarán más de 50 editoriales. También serán más de medio centenar los escritores que firmarán sus ejemplares.

Precisamente, las firmas de libros serán en el remozado Corral de Don Diego, donde igualmente un DJ pondrá música y habrá un mercado de vinilos y un espacio de 'networking' literario para que las editoriales puedan conocer los proyectos de los autores invitados.

«Es el evento literario más importante que celebramos en la ciudad, porque promueve la cultura y es una plataforma para los autores y para impulsar nuestra candidatura a la Capital Europea de la Cultura», ha explicado en rueda de prensa la concejala de Cultura, Ana Pérez, que ha estado acompañada por la secretaria de la Asociación de Libreros de Toledo, Elvira Rivero, y el coordinador de la Asociación de Librerías de Fedeto, Ernesto García.

Entre las actividades previstas en estos cinco días de feria destacan talleres, cuentacuentos, la proyección del documental de Almudena Grandes, un concierto en Zocodover, la tertulia-café con Baltasar Magro o el espectáculo de cierre con el Instituto Confucio. Además, está confirmada la presencia de las hermanas Greenwood, Artur la Perla con 'Construye tu Superpatata', Loudes Soliss, Sandra Ferrero o Roberto Vaquero.

Y el sábado 11 se celebrará un acto en el que se rendirá homenaje a Ledoria, «una editorial toledana que lleva 30 años divulgando nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestros autores»; a su director, Jesús Muñoz, y a la revista Contracubierta en su primer aniversario.

