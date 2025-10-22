La solución al AVE por Toledo «está cerrada prácticamente» con el Ministerio

Uno de los temas abordados hoy por el presidente Emiliano García-Page en Talavera de la Reina ha sido el retraso en la llegada del AVE. El presidente ha recordado que los retrasos en el proyecto se deben, en parte, a la supresión del AVE ... por parte del Gobierno de Portugal, lo que generó un parón durante varios años, que se suman a la parálisis «del Gobierno de Mariano Rajoy al proyecto».

A pesar de estos obstáculos, Page ha asegurado que las reuniones con el Ministerio de Transportes continúan, con el objetivo de que el AVE llegue a Talavera, a más tardar, en 2033. Aunque aún persisten discrepancias sobre el paso del AVE por Toledo capital, el presidente autonómico ha garantizado que la solución está prácticamente cerrada.

Otra de las cuestiones puestas sobre la mesa ha sido la importancia de mantener el tránsito ferroviario de la A-5, que conecta Madrid con el Atlántico.

En este sentido, el presidente ha indicado que la ciudad se beneficiará directamente del desvío del tráfico de mercancías, que no pasará por Toledo, sino por Talavera. Un cambio que ha sido posible, según Page, porque Toledo «no alegó» durante el proceso, lo que ha dejado a la capital fuera de este corredor estratégico.

«El circuito de las mercancías pasará por Talavera y dejará de lado a Toledo», ha afirmado, para resaltar que este será un factor clave para el crecimiento económico de la ciudad y atraer nuevas inversiones empresariales.