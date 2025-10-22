Suscribete a
ABC Premium

La solución al AVE por Toledo «está cerrada prácticamente» con el Ministerio

En cuanto al tren de mercancías, el presidente Emiliano García-Page afirma que «el circuito pasará por Talavera y dejará de lado a Toledo»

Toledo y Talavera reclaman «decisiones urgentes» para garantizar la alta velocidad Madrid-Lisboa antes de 2030

El AVE llegará a Talavera de la Reina en 2033, según vaticina Page
El AVE llegará a Talavera de la Reina en 2033, según vaticina Page ABC

J. Guayerbas

Toledo

Uno de los temas abordados hoy por el presidente Emiliano García-Page en Talavera de la Reina ha sido el retraso en la llegada del AVE. El presidente ha recordado que los retrasos en el proyecto se deben, en parte, a la supresión del AVE ... por parte del Gobierno de Portugal, lo que generó un parón durante varios años, que se suman a la parálisis «del Gobierno de Mariano Rajoy al proyecto».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app