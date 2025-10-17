Toledo y Talavera reclaman «decisiones urgentes» para garantizar la alta velocidad Madrid-Lisboa antes de 2030

Los alcaldes de Toledo y Talavera de la Reina, Carlos Velázquez y José Julián Gregorio, han coincidido este jueves en reclamar al Ministerio de Transportes «decisiones urgentes y compromisos firmes» para garantizar que la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa sea una realidad ... antes de 2030. Ambos regidores han participado en el IX Foro Ibérico del Corredor Sudoeste Ibérico, celebrado en Madrid, donde han lamentado la falta de avances en un proyecto que consideran «clave para el desarrollo y la cohesión de la región».

Carlos Velázquez ha recordado que «los años 2024 y 2025 debían haber sido decisivos para el desarrollo del proyecto, y sin embargo han transcurrido sin que se adoptaran las decisiones necesarias». En su intervención, ha señalado que el Ayuntamiento de Toledo mantiene su apuesta por esta conexión internacional que unirá las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y Portugal, subrayando que «Toledo es la ciudad de España con mayor número de visitantes por habitante, con más de tres millones de turistas anuales, además de un entorno cultural y turístico en plena expansión, como el parque temático 'Puy du Fou'».

El alcalde ha recordado que, a finales del pasado año, el Ayuntamiento mantuvo una reunión «esperanzadora» con el Ministerio de Fomento, en la que se presentaron dos alternativas para la futura estación de alta velocidad, pero «problemas de carácter político y discrepancias entre administraciones han bloqueado el proceso». Velázquez ha insistido en que el Consistorio toledano presentó sus alegaciones «el 17 de marzo de 2025, un día antes de finalizar el plazo, tras un proceso de participación sin precedentes en Toledo, con más de cien entidades implicadas».

Según ha explicado, dichas alegaciones «daban respuesta a todos los problemas planteados: medioambientales, de inundabilidad, arqueológicos, patrimoniales y sociales». Sin embargo, «siete meses después, el Ministerio aún no ha dado respuesta a las propuestas toledanas», motivo por el que el alcalde asegura que «la ilusión se ha tornado en decepción, aunque seguimos siendo optimistas». Velázquez ha cerrado su intervención con un llamamiento al entendimiento institucional: «Hagamos lo necesario, que es responder a esas alegaciones; hagamos lo posible, que es tomar decisiones; si lo hacemos, quizá consigamos lo que hoy parece imposible, una línea de alta velocidad que una ciudades y países Patrimonio de la Humanidad antes del año 2030».

Gregorio: «Necesitamos ver avances»

Por su parte, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha demandado al Ministerio de Transportes y al Gobierno nacional que «impriman celeridad al proyecto del AVE y cumplan su compromiso para que esté operativo de cara a 2030». Gregorio ha destacado la «oportunidad histórica» que suponen el Mundial de Fútbol de 2030 y el desarrollo del corredor ferroviario para Talavera y el resto de territorios por los que discurre la línea, y ha subrayado que «tanto la electrificación de las vías como la alta velocidad deberían estar en funcionamiento para esa fecha».

El regidor talaverano ha lamentado que el Ministerio «no haya trasladado ninguna novedad en el avance del proyecto», más allá de la inauguración de la subestación eléctrica de Calera y Chozas, celebrada el pasado julio, que «sienta las bases para la electrificación de las vías». «Necesitamos ver avances», ha reiterado Gregorio, quien ha advertido que «el tiempo apremia y los talaveranos desean noticias sobre este proyecto, del que depende buena parte del desarrollo de la ciudad».

Gregorio ha concluido resaltando la cooperación entre los territorios españoles y portugueses implicados en la línea, «unidos por la voluntad firme de poner en marcha la alta velocidad en 2030».