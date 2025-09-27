Restringido el acceso al Hayedo de Tejera Negra por el humo del incendio del Pico del Lobo (Guadalajara) que ya ha calcinado 2.000 hectáreas
El fuego, declarado en este paraje natural protegido mantiene el nivel 2 de emergencia. En las labores de extinción trabajan 22 medios aéreos y 37 terrestres. En total 294 efectivos
Page pide ayuda a la UME cinco días después de que el incendio del Pico de Lobo (Guadalajara) calcine 1.800 hectáreas de un espacio protegido
El acceso al Hayedo de Tejera Negra ha quedado restringido desde la mañana de este sábado debido al humo generado por el incendio forestal de Peñalba de la Sierra (Guadalajara), cuyo avance se ha visto favorecido por el cambio en la dirección del viento. La medida se ha adoptado por precaución ante la posible afección a visitantes.
Las autoridades han recomendado además evitar la circulación en el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte para facilitar las labores de extinción.
El incendio se mantiene en nivel 2 de emergencia, con una superficie estimada de 2.000 hectáreas calcinadas. En la zona trabajan 22c medios aéreos y 37 medios terrestres, con un despliegue total de 294 efectivos entre bomberos forestales, agentes medioambientales y personal técnico del Infocam.
En las tareas participan también medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias (UME), efectivos de Castilla y León y del 112 de la Comunidad de Madrid.
