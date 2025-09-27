Un brigadista atendido por cansancio y posible intoxicación por humo en el incendio del Pico del Lobo (Guadalajara)

Un brigadista ha sido atendido por el operativo sanitario del Plan INFOCAM durante las labores de extinción del incendio declarado en la zona del Pico del Lobo, en el término municipal de Peñalba de la Sierra (Guadalajara). El integrante de las brigadas de refuerzo contra incendios forestales (BBFF) presentaba síntomas de cansancio y posible intoxicación por humo.

El equipo de sanitarios integrado en el puesto de mando avanzado lo asistió en el lugar y, tras la revisión, pudo regresar a base junto a su brigada para su descanso.

El incendio se mantiene en nivel 2 de emergencia, con una superficie estimada de 2.000 hectáreas calcinadas. En la zona trabajan a mediodía 25 medios aéreos y 40 terrestres, con un despliegue total de 304 efectivos entre bomberos forestales, agentes medioambientales y personal técnico del Infocam. En las tareas participan también medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unidad Militar de Emergencias (UME), efectivos de Castilla y León y del 112 de la Comunidad de Madrid.

Debido al humo generado por el incendio este sábado se han restringido los accesos al hayedo de la Tejera Negra. Las autoridades han recomendado también evitar la circulación en el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte para facilitar las labores de extinción.

Asimismo, Protección civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha enviado un mensaje a teléfonos móviles a través del sistema ES-Alert para recomendar la suspensión de actividades al aire libre en la zona de La Pinilla (Segovia) a causa del incendio forestal de Peñalba de la Sierra (Guadalajara). «Abandone toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural. Evite el tránsito en todo el área. Siga las instrucciones de las autoridades», reza el mensaje de la alerta.