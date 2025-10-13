Suscribete a
ABC Premium
Directo
El ministro de Exteriores ruso dice que el plan de Trump en Gaza es demasiado impreciso

Feijóo dice que «algunas interrupciones de embarazo de Castilla-La Mancha se derivaban a los hospitales de Madrid»

Tras rechazar Ayuso listas negras, dice que cuando gobierne la lista no será de médicos objetores a hacer abortos sino «la contraria»

Feijóo pide zanjar el debate del aborto: «Dejen de manosear causas superadas de las mujeres»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo,, en una imagen de archivo
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo,, en una imagen de archivo EP

EP

Madrid

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante el hecho de que Sánchez asegurara que en Galicia las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan un 75% en la sanidad publica y en el caso de Madrid es apenas un 1%, ha dicho este lunes ... que le gustaría «contrastar» esos datos, sobre todo si los aportó el jefe del Ejecutivo. «Lo datos que yo he leído recientemente, se decía que incluso algunas interrupciones de embarazo de Castilla-La Mancha se derivaban a los hospitales de Madrid«, ha apostillado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app